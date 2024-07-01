مدرب فرنسا مهدد بالإقالة حال الخسارة أمام بلجيكا

كشفت تقارير صحفية أن ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، بات مهددًا بالرحيل عن قيادة "الديوك" حال خسارته أمام بلجيكا، في المواجهة التي ستجمعهما، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تقام في الفترة الحالية على الأراضي الألمانية، وتستمر حتى الـ14 من يوليو الجاري.

وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها: "إذا تمَّ إقصاء المنتخب الفرنسي أمام نظيره البلجيكي مساء اليوم، سيعاد النظر بخصوص مدرب فرنسا ديديه ديشان، رغم امتلاكه عقدًا يتيح له البقاء على رأس الفريق حتى 2026 (بعد المونديال)".

وأضاف التقرير: "لكن العلاقة بين ديشان وفيليب ديالو، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الحالي، ليست بالقوة ذاتها مثلما كانت عليه مع الرئيس السابق نويل لو غريه الذي منحه عقدًا حتى مونديال 2026".