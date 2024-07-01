مدرب فرنسا مهدد بالإقالة حال الخسارة أمام بلجيكا
كشفت تقارير صحفية أن ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، بات مهددًا بالرحيل عن قيادة "الديوك" حال خسارته أمام بلجيكا، في المواجهة التي ستجمعهما، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تقام في الفترة الحالية على الأراضي الألمانية، وتستمر حتى الـ14 من يوليو الجاري.
وقالت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها: "إذا تمَّ إقصاء المنتخب الفرنسي أمام نظيره البلجيكي مساء اليوم، سيعاد النظر بخصوص مدرب فرنسا ديديه ديشان، رغم امتلاكه عقدًا يتيح له البقاء على رأس الفريق حتى 2026 (بعد المونديال)".
وأضاف التقرير: "لكن العلاقة بين ديشان وفيليب ديالو، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الحالي، ليست بالقوة ذاتها مثلما كانت عليه مع الرئيس السابق نويل لو غريه الذي منحه عقدًا حتى مونديال 2026".
وأشار التقرير إلى أن باب التساؤلات حول مصير ديشان سيبقى مفتوحًا أيضًا حال التأهل لربع نهائي البطولة الأوروبية.
وقبل انطلاق البطولة، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن منصب ديشان ليس مهددًا، حتى في حال تقديم أداء سيّئ في بطولة أمم أوروبا هذا الصيف.
ويعمل ديشان مديرًا فنيًّا لمنتخب فرنسا منذ صيف 2012 وقاده للفوز بلقبي مونديال 2018 ودوري الأمم في 2021 بجانب فضية يورو 2016 وفضية مونديال 2022.
وتأهل منتخب فرنسا في وصافة المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، بانتصار على النمسا وتعادلين مع هولندا وبولندا.
كذلك تأهل منتخب بلجيكا في وصافة المجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط من انتصار على رومانيا وتعادل مع أوكرانيا وخسارة من سلوفاكيا.
ويتفوق منتخب بلجيكا على فرنسا في تاريخ مواجهات الفريقين بجميع البطولات، إذ التقيا في 75 مباراة، فازت بلجيكا في 30، بينما تفوقت فرنسا في 26، وحسم التعادل 19 مواجهة.