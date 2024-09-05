ذهب عربي في بارالمبياد رفع الأثقال والكراسي المتحركة

شهدت بارالمبياد باريس 2024 تألقا عربيا، حيث رفع العرب حصيلتهم من الميداليات في الدورة، حتى الآن، إلى 24 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية.

وانطلقت الألعاب البارالمبية يوم الـ28 من أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ8 من سبتمبر الجاري.

وكانت السعودية أحدث المنضمين لقائمة العرب التي حصلت على ميداليات حتى الآن بعد تتويج عبد الرحمن القريشي بالذهبية.

وحقق الذهبية السعودية، عبد الرحمن القرشي في نهائي سباق 100 متر كراسي متحركة T53.

وكان القرشي تأهل إلى نهائي بارالمبياد باريس 2024، بعد أن جاء بالمركز الأول بزمن 14.57 ثانية، محققا بذلك أفضل رقم شخصي لهذا الموسم ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وحصدت تونس 7 ميداليات متنوعة بواقع "3 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، 1 ميدالية برونزية.

واستطاعت اللاعبة روعة التليلي، من التتويج بميداليتين ذهبيتين في منافسات رمي القرص ودفع الجلة، كما توجت اللاعبة مروة إبراهيمي، بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الصولجان.

فيما توج بالميدالية الفضية كل من وليد كتيلة، في منافسات 100 متر للكراسي المتحركة، وأحمد بن مصلح، في منافسات دفع الكرة الحديدة، واللاعب جبالي روياي، بفضية 1500 متر.

كما حصل تيساوي أمين الله، على الميدالية البرونزية في منافسات 400 متر.

كما حصدت الجزائر 5 ميداليات متنوعة بواقع "3 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية برونزية"، حيث توج إسكندر جميل عثماني، بذهبيتين ضمن منافسات 100 متر وسباق 400 متر (T13)، فيما توجت نسيمة صايفي، بثاني الميداليات الذهبية للجزائر في منافسات رمي القرص.

وتوج أحمد مهيدب، ببرونزية رمي الصولجان، فيما توجت ليندة حمري، ببرونزية القفز الطويل.

وكان للأردن نصيب من الميداليات، بعد الحصول على ذهبية واحدة في منافسات رفع الأثقال البارالمبي، حيث توج عمر سامي قرادة، بذهبية منافسات وزن -49 كغم للرجال.

أما المغرب، فقد حصدت 8 ميداليات متنوعة، بواقع "1 ذهبية، و3 ميداليات فضية، 4 ميداليات برونزية".

وتمكنت فاطمة الزهراء من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات 1500 متر فئة T13، فيما توجت يسرا كريم، بفضية منافسات رمي القرص بألعاب القوي فئة T41، كما توج عبد الله غاني، بفضية دفع الكرة الحديدة فئة F53.

فيما توج بالميدالية البرونزية كل من: أيمن الحداوي، في منافسات 100 متر فئة T47، بألعاب القوي، وسعيدة عمودي، في منافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 بألعاب القوى.

وفي منافسات البارا تايكوندو، فقد توج أيوب عدويش، ببرونزية وزن -63 كغم، فيما توجت رجاء أكرماش، ببرونزية وزن +65 كغم، وأخيرا حقق العداء المغربي منصف بوجا الذهبية في سباق 400 متر (T12).

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وتملك العراق ميدالية واحدة في البطولة حتى الآن، حيث توج جاراه تنايش، ببرونزية دفع الكرة الحديدة فئة F40 ضمن منافسات ألعاب القوى.

توج جاراه تنايش، ببرونزية دفع الكرة الحديدة فئة F40 ضمن منافسات ألعاب القوى.

وتمكنت الكويت من انتزاع ميدالية برونزية وحيدة، حتى الآن، حيث استطاع فيصل الراجحي، من التتويج بالميدالية في منافسات 5000 متر فئة T54.