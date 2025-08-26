هيسحبوا جون إدوارد.. تعليق ناري من ميدو بعد أزمة أرض الزمالك

أثار أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جدلا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه اللاذع حول مستقبل النادي الأبيض، وذلك على خلفية أزمة سحب أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وما تلاها من تصريحات رسمية.

ويعيش نادي الزمالك أجواءً متوترة على خلفية قرار سحب الأرض، حيث شكّلت آخر التطورات بيانًا صادرًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس الاثنين.

وقد عرض البيان الرسمي تفاصيل الموقف، مؤكدًا في نقاطه الأساسية على سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها الوزارة والتزامها الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة فيما يتعلق بقرار سحب قطعة الأرض المخصصة للنادي.

وقالت الوزارة إنها على الشفافية والحفاظ على المال العام، مع التأكيد على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي إلى أن تفضي النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.

وقدرت الوزارة الدور المجتمعي والرياضي التاريخي لنادي الزمالك، وأبدَت استعدادًا لدراسة تخصيص قطعة أرض بديلة جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، شريطة رغبة النادي وجديته وتوافر الشروط المقررة، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها.

تعليق ناري من ميدو

وفي وسط هذه الأجواء، كتب ميدو تغريدة مختصرة لكنها لاقت صدى كبيرًا، جاء نصها: "الزمالك لو خد الدوري السنة دي هيتسحب منه جون إدوارد"، في إسقاط على سحب أرض نادي الزمالك الجديدة.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن في يونيو الماضي تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، جمعها من خوض 3 مباريات، فاز في اثنتين منها وتعادل بواحدة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نادي فاركو اليوم الثلاثاء، على استاد السلام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.