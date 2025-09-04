لامين يامال "يفجر" مخاوف برشلونة ومنتخب إسبانيا

غادر لامين يامال نجم برشلونة مباراة منتخب إسبانيا أمام بلغاريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعدما شعر بآلام في الظهر، ما أثار القلق داخل النادي الكتالوني مع أول توقف دولي هذا الموسم.

وافتتحت إسبانيا مشوارها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز مريح 3-صفر على مضيفتها بلغاريا في المجموعة الخامسة، بفضل أهداف ميكل أويارزابال ومارك كوكوريا وميكل ميرينو.

يامال، الذي شارك أساسيًا ومرر كرة حاسمة لميرينو ليسجل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، اضطر المدرب لويس دي لا فوينتي إلى استبداله في الدقيقة 78 باللاعب خيسوس رودريغيز.

والتقطت عدسات المباراة النجم الشاب وهو يدلك أسفل ظهره أكثر من مرة خلال اللقاء، كما شوهد وهو يهمس بكلمة "إسبالدا" التي تعني "ظهر" بالإسبانية لزميل له لحظة خروجه من الملعب.

دي لا فوينتي من المتوقع أن يوضح موقف اللاعب، وسط حالة من الترقب داخل برشلونة لمعرفة مدى خطورة إصابة اللاعب الشاب الذي اعتاد لعب الدقائق الكاملة مع منتخب بلاده.