بعد مانشستر سيتي.. فريق إنجليزي كبير يخطط لضمّ رودريغو

انضم ليفربول الإنجليزي لمواطنه مانشستر سيتي، بطل سباق البريمرليغ، في تعقّب خطوات النجم البرازيلي رودريغو جويس؛ بهدف التعاقد معه قبل انطلاق موسم 2023 ـ 2024.

ووفقا لتقارير إخبارية إسبانية، يسعى ليفربول إلى إحداث واحدة من أكبر المفاجآت في سوق الانتقالات الصيفية بالحصول على توقيع رودريغو جويس، مستغلا رغبة النجم البرازيلي، الذي لعب دورا فعالا في إنجازات الفريق الملكي، في الخروج.

وتابعت المصادر ذاتها أن كثيرا من المؤشرات القوية تدفع نحو إتمام صفقة التحاق رودريغو بليفربول، لعل أبرزها رغبة المهاجم، البالغ من العمر 23 عاما، في الخروج، فضلا عن أن إدارة الفريق الملكي لا تغلق الباب أمام خروج محتمل لنجمها في ظل استمرار التوتر بين الطرفين.

ويوجد معطى ثالث لذلك، وهو وصول كيليان مبابي والنجم البرازيلي الواعد هندريك إلى ملعب سان تياغو بيرنابيو، وهو ما يسهل على النادي التفريط في لاعبه، على الرغم من أن عقده مع الميرينغي يستمر حتى 30 يونيو 2028.