بعد مانشستر سيتي.. فريق إنجليزي كبير يخطط لضمّ رودريغو
انضم ليفربول الإنجليزي لمواطنه مانشستر سيتي، بطل سباق البريمرليغ، في تعقّب خطوات النجم البرازيلي رودريغو جويس؛ بهدف التعاقد معه قبل انطلاق موسم 2023 ـ 2024.
ووفقا لتقارير إخبارية إسبانية، يسعى ليفربول إلى إحداث واحدة من أكبر المفاجآت في سوق الانتقالات الصيفية بالحصول على توقيع رودريغو جويس، مستغلا رغبة النجم البرازيلي، الذي لعب دورا فعالا في إنجازات الفريق الملكي، في الخروج.
وتابعت المصادر ذاتها أن كثيرا من المؤشرات القوية تدفع نحو إتمام صفقة التحاق رودريغو بليفربول، لعل أبرزها رغبة المهاجم، البالغ من العمر 23 عاما، في الخروج، فضلا عن أن إدارة الفريق الملكي لا تغلق الباب أمام خروج محتمل لنجمها في ظل استمرار التوتر بين الطرفين.
ويوجد معطى ثالث لذلك، وهو وصول كيليان مبابي والنجم البرازيلي الواعد هندريك إلى ملعب سان تياغو بيرنابيو، وهو ما يسهل على النادي التفريط في لاعبه، على الرغم من أن عقده مع الميرينغي يستمر حتى 30 يونيو 2028.
ومنذ إعلان انضمام كيليان مبابي رسميا لريال مدريد، بدأت المشاكل تدبّ بين رودريغو وناديه، إذ أدلى الأول بتصريحات حول مستقبله المفتوح على كل الاحتمالات، قبل أن يتراجع ويؤكد أن تصريحاته أُخرجت من سياقها.
وقالت مصادر في قناة "الشيرينغيتو" الإسبانية إن ليفربول عرض على ريال مدريد 100 مليون جنيه إسترليني لضم النجم البرازيلي، لكن ريال مدريد رفض العرض، كما وضعت إدارة "الريدز" نجمها الكولومبي لويس دياز على طاولة المفاوضات لإتمام صفقة مقايضة محتملة، لكن مسؤولي الفريق الملكي رفضوا أيضا ذلك العرض.
وكشفت التقارير ذاتها أن ريال مدريد فتح الباب أمام خروج محتمل لرودريغو جويس، لكنه يريد أن يتعامل مع الملف بكثير من الحذر، في ضوء تداول أخبار مؤكدة عن إمكانية غياب نجمه الإنجليزي جود بيلنغهام عن الجزء الأول من موسم 2024 ـ 2025 نتيجة خضوعه لعملية جراحية.