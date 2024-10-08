رغم العروض السعودية.. وجهة مفاجئة لمحمد صلاح وكيفن دي بروين

قد يكون كل من ليفربول ومانشستر سيتي معرضين لخطر خسارة اثنين من أكبر نجومهم لصالح أحدث فريق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، "سان دييغو إف سي"، وذلك في عام 2025.

وسيبدأ سان دييغو اللعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم العام المقبل وهو يمتلك أغلى ميزانية على الإطلاق، حيث تكلف بناء الفريق ما يقرب من نصف مليار دولار.

ويمتلك نادي "سان دييغو إف سي" رجل الأعمال البريطاني المصري السير محمد منصور.

واتخذ سان دييغو بالفعل بعض الخطوات، إحداها التوقيع مؤخرًا مع النجم المكسيكي هيرفينج لوزانو.

وتسمح لوائح الدوري الأمريكي للأندية، مثل: سان دييغو، بالتعاقد مع أي لاعب دون أن يكون لذلك أي تأثير على الموارد المالية.

ونشرت شبكة (sportskeeda) تقريرًا قالت فيه إن محمد منصور مالك النادي الأمريكي، مستعد للمساعدة في تمويل صفقات كبيرة للتعاقد مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

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ويدرس البلجيكي كيفين دي بروين خياراته الآن مع انتهاء عقده الحالي في الصيف.

وسبق أن صرح دي بروين برغبته في تجربة الحياة الأمريكية، وبالتالي فإن الانتقال إلى كاليفورنيا يجب أن يكون "مقنعًا له"، خاصة في ظل وصول عروض ضخمة له من المملكة العربية السعودية ولا تزال قيد الدراسة.

وكما هو الحال مع دي بروين، ينتهي عقد صلاح في نهاية الموسم - ومن المقرر إجراء محادثات مع ليفربول، لكن صلاح كان منذ فترة طويلة الهدف الأول للأندية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل فريق سان دييغو أن يتمكن من منع صلاح من الانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، رغم وصول عرض مغر للنجم المصري، سيتفوق ماليًّا من خلاله على كريستيانو رونالدو.

ورغم أن سان دييغو لن يكون قادرًا على تقديم العرض ذاته لصلاح، يأمل منصور أن تساعده "روابطه المصرية" في إقناع صلاح بالانضمام إلى فريقه الأمريكي إذا غادر أنفيلد.

ومن الواضح أن سان دييغو لديه طموحات كبيرة، كما هو الحال مع الدوري السعودي للمحترفين.