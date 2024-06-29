توني كروس يرد على مشجع ذكره بأنه في طريقه للاعتزال (صورة)
رد توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، بشكل طريف على مشجع ذكره بأنه أصبح قريبًا جدًا من ترك الملعب نهائيًا، لا سيّما مع دخول "الماكينات" مرحلة حاسمة في بطولة "يورو 2024".
وتلتقي ألمانيا، صاحبة الأرض، مع الدنمارك في مواجهة قوية ضمن دور الستة عشر لبطولة أمم أوروبا 2024، والتي تقام على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند مساء اليوم السبت.
وقدمت ألمانيا أداءً قويًا في دور المجموعات، إذ تصدرت المجموعة الأولى بعد فوزين على إسكتلندا والمجر والتعادل المثير مع سويسرا في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقبل انطلاق البطولة أعلن توني كروس قراره رسميًا باعتزال عالم كرة القدم، بعد فترة مليئة بالإنجازات والبطولات مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.
وكتب أحد المشجعين قبل مباراة اليوم لألمانيا على منصة "إنستغرام" مع وضع وجه حزين: "تذكير بسيط، من الآن فصاعدًا أي مباراة قد تكون الأخيرة لتوني كروس"، إذ يشير إلى أن الخسارة قد تعني رحيل ألمانيا عن البطولة واعتزال كروس الرسمي.
ورد كروس بشكل طريف على المشجع، واضعًا صورة وجه ضاحك، قائلًا: "شكرًا لك".
ونجح توني كروس، في الظهور بصورة مميزة خلال دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وتأهل المنتخب الألماني للدور ثمن النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من الانتصار على إسكتلندا (5-1) والمجر (2-0) والتعادل مع سويسرا (1-1).
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لكأس الأمم الأوروبية عبر منصة "إكس"، فإن توني كروس هو أكثر اللاعبين قيامًا بالتمريرات الصحيحة في دور المجموعات بشكل كامل، بواقع 326 تمريرة.
وأوضح الحساب، أن "كروس تفوق على نيكولو باريلا، لاعب وسط إيطاليا بفارق بعيد والذي أكمل 221 تمريرة صحيحة، ليحتل المركز الثاني في هذه القائمة".
وكان توني كروس عنصرًا رئيسيًا في تأهل "المانشافت"، بسبب قدرته على نقل اللعب للأمام وربط الخطوط جميعها بصورة واضحة، وهو ما افتقده منتخب بلاده في فترة اعتزاله.