توني كروس يرد على مشجع ذكره بأنه في طريقه للاعتزال (صورة)

رد توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، بشكل طريف على مشجع ذكره بأنه أصبح قريبًا جدًا من ترك الملعب نهائيًا، لا سيّما مع دخول "الماكينات" مرحلة حاسمة في بطولة "يورو 2024".

وتلتقي ألمانيا، صاحبة الأرض، مع الدنمارك في مواجهة قوية ضمن دور الستة عشر لبطولة أمم أوروبا 2024، والتي تقام على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند مساء اليوم السبت.

وقدمت ألمانيا أداءً قويًا في دور المجموعات، إذ تصدرت المجموعة الأولى بعد فوزين على إسكتلندا والمجر والتعادل المثير مع سويسرا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقبل انطلاق البطولة أعلن توني كروس قراره رسميًا باعتزال عالم كرة القدم، بعد فترة مليئة بالإنجازات والبطولات مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.

وكتب أحد المشجعين قبل مباراة اليوم لألمانيا على منصة "إنستغرام" مع وضع وجه حزين: "تذكير بسيط، من الآن فصاعدًا أي مباراة قد تكون الأخيرة لتوني كروس"، إذ يشير إلى أن الخسارة قد تعني رحيل ألمانيا عن البطولة واعتزال كروس الرسمي.

ورد كروس بشكل طريف على المشجع، واضعًا صورة وجه ضاحك، قائلًا: "شكرًا لك".