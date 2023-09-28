نتيجة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وأسدل الستار اليوم الخميس، عن مباريات دور الـ32، والذي لم يشهد مفاجآت، حيث تأهلت جميع أندية دوري روشن للدور التالي.

الأندية التي تأهلت هي: الهلال والحزم، والاتفاق والتعاون والنصر والاتحاد والشباب والنجمة والأهلي وضمك والفيحاء والفيصلي والوحدة والفتح والخليج وأبها.

وفيما يلي قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين