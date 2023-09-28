نتيجة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
أسفرت قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات هامة، بعد نهاية الدور الأول.
تقام مباريات الدور ثمن النهائي في 30 و31 أكتوبر المقبل.
وأسدل الستار اليوم الخميس، عن مباريات دور الـ32، والذي لم يشهد مفاجآت، حيث تأهلت جميع أندية دوري روشن للدور التالي.
الأندية التي تأهلت هي: الهلال والحزم، والاتفاق والتعاون والنصر والاتحاد والشباب والنجمة والأهلي وضمك والفيحاء والفيصلي والوحدة والفتح والخليج وأبها.
وفيما يلي قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
النجمة ضد الفيصلي
الخليج ضد ضمك
الهلال ضد الحزم
الفيحاء ضد الاتحاد
الأهلي ضد أبها
النصر ضد الاتفاق
التعاون ضد الوحدة
الفتح ضد الشباب
وتقام مباريات الدور ثمن النهائي في 30 و31 أكتوبر المقبل.