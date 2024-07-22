كشف ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين رسميا عن طاقم أقمصته الثاني الخاص بالموسم الجديد 2024 ـ 2025 والذي يحمل اللون البرتقالي.

ونشر ريال مدريد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل صورا لعدد من لاعبيه وعلى رأسهم النجم الجديد للفريق الملكي كيليان مبابي وهم يحملون الطاقم البرتقالي الذي كان الريال حمله أيضا خلال موسم 2013 ـ 2014 وهو الموسم الذي توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان كيليان مبابي وجود بيلنغهام وفينيسيوس جونيور وغيرهم حاضرين في جلسة التصوير بطاقم الأقمصة الجديد الذي لقي تفاعلا كبيرا وإعجابا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويلعب ريال مدريد بالقميص الأبيض عندما يستقبل منافسيه في كل المسابقات على ملعب سان تياغو بيرنابيو، فيما يظهر بقميص آخر في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه، ومن بينها القميص البرتقالي الذي يستعيد به الفريق الملكي ذكرى تتويجه بدوري أبطال أوروبا 2013 ـ 2014.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد موسمه الجديد في الدوري الإسباني حاملا القميص البرتقالي الجديد وذلك عندما ينزل ضيفا على ريال مايوركا في 18 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من حملة الدفاع عن لقبه.

ويحمل النجم الجديد للريال كيليان مبابي القميص رقم 9 وهو الرقم الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو عندما حل في سان تياغو بيرنابيو في صائفة 2009.