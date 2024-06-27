رسمياً.. القادسية السعودي يعلن تعاقده مع ناتشو

وتوج ناتشو (34 عاماً) المتواجد حاليا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أوروبا مع ريال مدريد بألقاب أكثر من أي لاعب آخر في تاريخه، كما فاز بـ6 بطولات دوري أبطال أوروبا تجعله من قائمة الأكثر تتويجاً بـ"ذات الأذنين".

وقال ناتشو في تصريحات إعلامية خلال تواجده مع منتخب إسبانيا: "سأذهب للقادسية في السعودية، كان بإمكاني البقاء لمدة عام آخر مع الميرنغي، لكنني كنت بحاجة إلى تجربة جديدة، لم يتبق لدي أي شيء لأفوز به في ريال مدريد".

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الريال، وفاز بـ26 لقبا: 6 كؤوس لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات كأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 ألقاب بالليغا، وكأس ملك إسبانيا مرتين، و5 كؤوس سوبر إسباني.