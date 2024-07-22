يتطلع منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم إلى تحقيق "مفاجأة"، وحصد ميدالية للمرة الأولى في تاريخه، عندما يخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، للمرة السادسة في تاريخه.

وتنطلق منافسات الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين الـ26 من يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل، ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

كرة القدم أمل العراقيين في الحصول على ميدالية

عقب تأكد مشاركة المنتخب العراقي في منافسات كرة القدم؛ قالت اللجنة الأولمبية العراقية إنها تعول على رياضتين من أجل حصد الميداليات في أولمبياد باريس 2024، هما رياضتا كرة القدم ورفع الأثقال.

وعلى الرغم من مشاركة العراق في الدورة القادمة بـ26 رياضيًا في ألعاب كرة القدم ورفع الأثقال وألعاب القوى والجودو والسباحة، فإن سرمد عبد الإله، الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، قال إن "اللجنة الأولمبية العراقية تعول على رياضتي كرة القدم ورفع الأثقال في حصد الميداليات الملونة للوفد العراقي في أولمبياد باريس 2024".

ووضع عبدالإله آمال العراقيين في حصد ميدالية على منتخب كرة القدم، قائلا: "المنتخب الأولمبي لكرة القدم يمتلك عناصر مميزة بإمكانها صنع الإنجاز للمنتخب العراقي، وكذلك فإن العراق يضع ثقته وأمله بالرباع علي عمار لحصد إحدى الميداليات".

طريق العراق في البطولة

يقود المنتخب العراقي في أولمبياد باريس المدير الفني راضي شنيشل، ويستهل مشواره في منافسات أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا يوم 24 من يوليو الجاري في مدينة ليون الفرنسية.

ثم يلعب مواجهته الثانية في الأولمبياد ضد الأرجنتين يوم 27 من يوليو الجاري على الملعب ذاته في مدينة ليون.

ويختتم منتخب العراق مشوار مرحلة المجموعات بمواجهة المغرب يوم 30 من يوليو الجاري في مدينة نيس الفرنسية.

تاريخ العراق في الأولمبياد

يخوض منتخب العراق منافسات كرة القدم في الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه بعدما شارك للمرة الأولى في دورة 1980 التي أقيمت في موسكو.

وصعد "أسود الرافدين" إلى الدور الثاني في هذا الدوري، ولكنهم خسروا في ربع النهائي (4-0) أمام ألمانيا الشرقية.

لوس أنجلوس 1984

تواجد المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية التي ضمت أيضا: يوغوسلافيا، وكندا، والكاميرون، وتذيّلها برصيد نقطة واحدة.

سول 1988

أوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، التي شملت كذلك: زامبيا، وإيطاليا، وغواتيمالا، وخرج أيضًا من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث.

أثينا 2004

شهدت تلك الدورة أفضل ظهور للمنتخب العراقي، إذ تصدر أسود الرافدين المجموعة الرابعة، ثم فاز المنتخب في ربع النهائي على أستراليا (1-0)، لكنه خسر (3-1) أمام باراغواي في نصف النهائي.

وتلقى المنتخب العراقي هزيمة أخرى أمام إيطاليا 1/0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، ليحصد أسود الرافدين المركز الرابع.

ريو دي جانيرو 2016

لعب المنتخب العراقي حينها في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضا: البرازيل، والدنمارك، وجنوب إفريقيا، وودع من دور المجموعات بعد أن حل في المركز الثالث أيضًا.

باريس 2024

يشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالأولمبياد إلى جانب كل من الأرجنتين، والمغرب، وأوكرانيا، ويأمل هذه المرة في تحقيق ميدالية.