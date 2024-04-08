مباراة الهلال والنصر.. معركة ثأر لرونالدو وكرامة للزعيم
ساعات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي بالمباراة التي ستجمع الهلال والنصر في مواجهة واحدة بنصف النهائي.
المواجهة التي ستكون الثالثة للهلال والنصر هذا الموسم، قبل مواجهتهم الرابعة في دوري المحترفين السعودي في مايو المقبل، ستحمل في طياتها الكثير من التفاصيل التي قد تحسمها لأحد الفريقين.
ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد 4 فرق، وهم بطلا ووصيفا كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين بنظام الدور قبل النهائي.
ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.
ويعد نادي الهلال الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر السعودي بـ3 مرات، يأتي بعده نادي النصر بمرتين.
فيما يلي نلقي الضوء على أبرز التفاصيل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة، مما رأيناه من معطيات في الأيام والأسابيع الأخيرة:
ثلاثيات رونالدو
في آخر مواجهتين لعبهما كريستيانو رونالدو بشكل أساسي مع النصر ضد الطائي وأبها، سجل النجم البرتغالي 6 أهداف في ظرف 90 دقيقة فقط، بين الشوط الثاني في مواجهة الطائي والأول ضد أبها.
النجم البرتغالي نجح في تسجيل الهاتريك الأول له على ملعب الأول بارك ضد الطائي، ومع أبها نجح في تجاوز الثنائي دييغو أرماندو مارادونا، وزيكو، في عدد الضربات الثابتة التي سجلها، بواقع 62 هدفًا، ويتبقى له ثلاثة أهداف فقط لمعادلة ميسي.
إلى جانب ذلك، اقترب رونالدو من حسم لقب هداف الدوري السعودي، وسيكون أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب الهداف في أربع دوريات مختلفة.
الهلال الذي لا يتأثر
رسالة رونالدو لم يتلقها الهلال بالذعر، كما هو من المفترض أن يحدث، عندما يواجه أي فريق النجم البرتغالي الكبير، بالأخص في ظل كل ما يقدمه من مستويات.
فالزعيم يقدم أداء جماعيا أفضل بشكل واضح، حتى أنه لم يتأثر في بداية الموسم بإصابة نيمار طويلة الأجل، ولا الإصابة الأخيرة للنجم أليكسندر ميتروفيتش هداف الهلال، ولا الدوسري.
الهلال مستمر في طريقه لتمديد رقمه القياسي العالمي في سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها أخيرًا.
ثأر للبرتغالي
كل تلك الأرقام لكريستيانو رونالدو تبعث برسالة واضحة للهلال، أن النجم البرتغالي يريد أن يثأر لهزيمته مرتين أمامهم في الدوري منذ وصوله للنادي السعودي.
فقد خسر النجم البرتغالي مرة عند وصوله للسعودية أمام الهلال بهدفين نظيفين في أبريل 2023، ثم عاود الخسارة بثلاثية نظيفة في ديسمبر، وتكررت الخسارة بثنائية في موسم الرياض.
المرة الوحيدة التي فاز فيها رونالدو على الهلال كانت في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، ووقتها سجل هدفي "العالمي".
رونالدو بالتأكيد يريد أن يحصل على ثأره من الهلال، ويخرجهم من بطولة قد تكون الوحيدة الرسمية التي يحصل عليها مع النصر هذا الموسم، كما سيسعى لإيقاف رقمهم القياسي الخاص بالانتصارات المتتالية.
كرامة للزعيم
فوز الهلال بتلك المباراة سيعني بشكل مباشر انتهاء أمل النصر في التتويج بأي بطولة رسمية في هذا الموسم.
بالإضافة إلى ذلك سيمدد الرقم القياسي العالمي الخاص بهم في عدد الانتصارات المتتالية، والذي اعترف مدربه جورجي جيسوس أنه سينتهي في أحد الأيام، لكنه يتمنى ألا يحدث ذلك أمام النصر، في خوف واضح على كرامة فريقه أمام الخصم الأقرب له.
جيسوس لم يخطيء في خوفه على فريقه، لكنه لديه من الأدوات ما قد يساعده على تمديد ذلك الرقم لعدة مباريات أخرى.
الخلاصة
لكل طرف في ذلك الصراع الدوافع الخاصة به، الهلال يريد تمديد رقمه القياسي والوصول إلى نهائي قد يتوجه ببطولة جديدة هذا الموسم.
أما كريستيانو رونالدو فلديه ثأر قديم مع الفريق نفسه، ولا يريد أن يخرج خال الوفاض هذا الموسم بعد كل ذلك الشقاء.
من تحركه دوافعه بشكل أكبر نحو المباراة النهائية؟ ذلك أمر تجيب عنه المباراة المنتظرة، وطريقة سير الأحداث فيها فقط.