مباراة الهلال والنصر.. معركة ثأر لرونالدو وكرامة للزعيم

ساعات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس السوبر السعودي بالمباراة التي ستجمع الهلال والنصر في مواجهة واحدة بنصف النهائي.

المواجهة التي ستكون الثالثة للهلال والنصر هذا الموسم، قبل مواجهتهم الرابعة في دوري المحترفين السعودي في مايو المقبل، ستحمل في طياتها الكثير من التفاصيل التي قد تحسمها لأحد الفريقين.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد 4 فرق، وهم بطلا ووصيفا كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين بنظام الدور قبل النهائي.

ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

ويعد نادي الهلال الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر السعودي بـ3 مرات، يأتي بعده نادي النصر بمرتين.

فيما يلي نلقي الضوء على أبرز التفاصيل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة، مما رأيناه من معطيات في الأيام والأسابيع الأخيرة: