رغم غضبه من ريبيرو.. نجم الأهلي يرفض الرحيل

رفض أحد نجوم النادي الأهلي المصري، الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، رغم غضبه من مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو.

المدرب الإسباني كشف في وقت سابق عن عدم رضاه عن مستوى اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، وطالب برحيل عدد كبير منهم خلال انتقالات يناير.

وكان محمد علي بن رمضان، هو الاستثناء الوحيد من ريبيرو، الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب التونسي.

نجم الأهلي يرفض الرحيل

كشفت شبكة أفريكا فوت" أن أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضا من نادي الشحانية القطري.

وقالت الشبكة إن نادي الشحانية قد عبر عن رغبته الجادة في ضم اللاعب المغربي خلال السوق الصيفية، إلا أن بن شرقي قرر رفض العرض، مفضلا الاستمرار مع الفريق الأحمر.

وكان العرض القطري مغريا؛ ما جعل نادي الشحانية يسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة، لكن قرار بن شرقي كان واضحا بالبقاء مع الأهلي، على الرغم من غضبه من تصريحات ريبيرو.

ويعتزم الجناح المغربي تعزيز مكانته كلاعب أساسي في تشكيلة الأهلي خلال الفترة المقبلة؛ ما دفعه لرفض أي مغادرة محتملة.

يذكر أن الأهلي قد وقع مع بن شرقي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الريان القطري بشكل حر.