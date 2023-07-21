ضربة تجارية ضخمة.. ميسي قد يرفض لعب بعض مباريات الدوري الأمريكي
سيكون ليونيل ميسي - بلا شك - هو الاسم الأول في قائمة فريق إنتر ميامي والدوري الأمريكي حاليًا، لكن يبدو أن الأرجنتيني قد لا يكون متاحًا لعدد قليل من مباريات فريقه الجديد، بسبب إحجامه عن اللعب على "النجيل الصناعي".
بعد أن قرر أن وقته مع باريس سان جيرمان انتهى في نهاية الموسم الماضي، رفض ميسي العودة إلى ناديه السابق برشلونة ورفض أفضل الجهود التي تبذلها الأندية السعودية لإغرائه، واختار الانتقال إلى الولايات المتحدة بدلًا من ذلك.
ودفعت حركته بالفعل نجومًا كبارًا آخرين في جميع أنحاء أوروبا إلى أن يحذوا حذوه، وانضم إليه زملاؤه السابقون في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا في إنتر ميامي، مع ارتباط لويس سواريز، وإنييستا بالنادي أيضًا.
ومع ذلك في حين أن العديد من متابعي الدوري الأمريكي، سيفرحون لرؤية الفائز 7 مرات بالكرة الذهبية في اللعب، قد تجد نسبة كبيرة منهم أنفسهم محبطين نتيجة لمشكلة مألوفة.
لماذا قد يغيب ميسي عن بعض مباريات إنتر ميامي؟
وفقًا لصحيفة (Mirror) البريطانية، فإن ميسي غير راغب في اللعب على الأسطح الاصطناعية "النجيل الصناعي"، وهو ما تفعله 6 فرق في الدوري الأمريكي حاليًا.
نيو إنجلاند ريفولوشن، بورتلاند تيمبرز، سياتل ساوندرز، شارلوت إف سي، أتلانتا يونايتد وفانكوفر وايت كابس، يلعبون جميعًا على "نجيل صناعي" في الوقت الحاضر، وهو ما يعوق مشاركة ميسي.
إنتر ميامي من المقرر أن يواجه شارلوت وأتلانتا خارج أرضه هذا الموسم، وبالنظر إلى أن كلاهما يضم ملاعب كبيرة، فإن غياب ميسي في هذه المباريات سيكون بمثابة ضربة تجارية ضخمة.
لعب ميسي كل مبارياته تقريبًا في مسيرته الكروية على العشب الطبيعي حتى الآن، مع حظر دوري الدرجة الأولى الإسباني والدوري الدرجة الأولى استخدام الأسطح الاصطناعية.
وعلى الرغم من السماح لهم في دوري الأبطال في الغالب، فقد حظرهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل النهائي نفسه.
ميسي ليس الوحيد
ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي يساوره القلق بشأن العشب الصناعي أيضًا.
قال ديفيد بيكهام ذات مرة لصحيفة "The Globe and Mail" الكندية: "بصفتك رياضيًا محترفًا، لا يمكنك أن تلعب لعبة مثل كرة القدم في هذا النوع من الملعب. ما تفعله بجسمك كلاعب كر---ة قدم، كل فريق يجب أن يكون لديه العشب، دون شك. لا يمكنك أن تطلب من أي رياضي أن يؤدي على مستوى عالٍ في FieldTurf."
وردَّد زلاتان إبراهيموفيتش، الذي كان يلعب مع لوس أنغلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مخاوف بيكهام قائلًا: "من خلال اللعب على العشب، أخاطر بالتعرض للضرر.. لا أقول إنني سأتعرض للإصابة".
وأضاف: "لا أعرف، يمكن أن أتعرض للإصابة أيضًا في المباريات العادية، ولكن العواقب في كل مكان، والخطر في كل مكان.. الخطر أكبر على النجيل الصناعي، وحاولت اللعب عليه في بورتلاند، وشعرت بالسوء."
ما الحل؟
تناول مفوض الدوري الأمريكي "دون جاربر" المخاوف بشأن العشب الصناعي، وذكر أنه يمكن تثبيت العشب فوق هذه الأسطح خلال الأشهر المقبلة.
وفي حديثه إلى أتليتك قال: "سيكون هذا قرار كل نادٍ عندما يسافر إلى تلك الملاعب التي لا تحتوي على عشب طبيعي".
وأوضح: "توقعاتي هي أن هذا هو ما سيفعلونه، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعرفة كل ذلك".