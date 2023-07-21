ضربة تجارية ضخمة.. ميسي قد يرفض لعب بعض مباريات الدوري الأمريكي

بعد أن قرر أن وقته مع باريس سان جيرمان انتهى في نهاية الموسم الماضي، رفض ميسي العودة إلى ناديه السابق برشلونة ورفض أفضل الجهود التي تبذلها الأندية السعودية لإغرائه، واختار الانتقال إلى الولايات المتحدة بدلًا من ذلك.

ودفعت حركته بالفعل نجومًا كبارًا آخرين في جميع أنحاء أوروبا إلى أن يحذوا حذوه، وانضم إليه زملاؤه السابقون في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا في إنتر ميامي، مع ارتباط لويس سواريز، وإنييستا بالنادي أيضًا.

ومع ذلك في حين أن العديد من متابعي الدوري الأمريكي، سيفرحون لرؤية الفائز 7 مرات بالكرة الذهبية في اللعب، قد تجد نسبة كبيرة منهم أنفسهم محبطين نتيجة لمشكلة مألوفة.