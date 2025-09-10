سيرحل قبل كأس العالم.. تصريحات نارية من رضا عبد العال مصير حسام حسن

توقع رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان الفراعنة قد تعادلوا سلبيًا مع بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، في نتيجة أثارت انتقادات للجهاز الفني بسبب غياب الأداء المقنع، رغم أن الفوز كان كفيلًا بضمان التأهل رسميًا.

وبهذا التعادل رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو (15 نقطة)، مع تبقي جولتين فقط في أكتوبر المقبل. ويحتاج الفراعنة إلى نقطتين إضافيتين فقط لحسم بطاقة الصعود رسميًا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن ذهب إلى بوركينا فاسو من أجل التعادل وليس للفوز، رغم أن لديه الإمكانيات. ولو خسر المباراة لرحل بكل تأكيد".

وأضاف: "أتوقع أن نتأهل إلى المونديال، لكن إذا لم يحقق حسام حسن لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، حتى لو وصل إلى النهائي، سيرحل هو وجهازه الفني قبل كأس العالم. توقعاتي لا تخيب، إلا إذا فاز بالبطولة، حينها سيواصل مهمته ولن يتمكن أحد من إقالته".