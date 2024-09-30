نيمار يفاجئ جماهير الهلال السعودي (صورة)

فاجأ نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، جماهير فريقه بتعليق يبشر بقرب عودته إلى الملاعب، بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة والجراحة التي أجراها.

وأصيب نيمار في أكتوبر 2023 بقطع في أربطة الركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، ومنذ ذلك الوقت وهو بعيد عن الملاعب.

وما زال نيمار خارج الخدمة إلى الوقت الحالي، وتشير تقارير إعلامية إلى أن المدرب جورجي جيسوس لن يستطيع الاعتماد عليه حتى مطلع العام المقبل 2025، لعدم شفائه بنسبة 100% من الإصابة.

مدرب الهلال بدوره استبعد نيمار من قائمته المحلية في وقت سابق من هذا الموسم، وضمّ عوضًا عنه اللاعب رينان لودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة لنيمار في التدريبات التي يجريها بالكرة خلال الفترة الحالية لاستعادة لياقته البدنية، ليعلق عليها نيمار، قائلًا: "لقد عدت".

وأبدت جماهير الهلال تفاؤلها الكبير بإمكانية عودة اللاعب قريبًا للمشاركة مع الفريق، حيث ذكرت مؤخرًا شبكة "TNT" بأن نيمار عودته أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن نفى النجم البرازيلي مسألة تأخر تأهيله حتى شهر يناير المقبل.

ومنذ توقيعه لمدة موسمين في صيف 2023، لعب النجم البرازيلي 5 مباريات فقط. هي: 3 في الدوري واثنتان في دوري أبطال آسيا.

ووقع نيمار مع الهلال السعودي الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان.

ويستعد الهلال حاليًّا لمواجهة الشرطة العراقي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الغربية بدوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن "الزعيم" انتصر في المباراة الافتتاحية على الريان القطري بنتيجة 3-1.