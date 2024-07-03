كشفت تقارير إعلامية، عن تطورات مهمة، في مفاوضات نادي النصر السعودي، مع البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يسعى النادي الجداوي إلى استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير سابقة ربطت إيدرسون بناديي النصر والاتحاد، اللذين يستهدفان التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في ظل خلو هذا المركز في الفريقين خلال الفترة الماضية.

ورحل عن النصر حارسه وليد عبد الله، والكولومبي دافيد أوسبينا، وعن الاتحاد رحل الحارس مارسيلو غروهي.

ونشرت شبكة (CaughtOffside) تقريرًا قالت فيه إن إيديرسون، وافق بشكل نهائي على عرض لرحيل إلى نادي النصر السعودي.

وقالت الشبكة في تقريرها: "الحارس البرازيلي تلقى عرضًا للرحيل إلى النصر، مقابل الحصول على راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 20 مليون دولار سنويًا".

وأضافت: "إيديرسون وافق على عرض النصر، بل ويحرص على موافقة نادي مانشستر سيتي، على السماح له بالرحيل إلى السعودية".

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وانضم إيدرسون لصفوف السيتي في صيف 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح ركيزة أساسية في الفريق.

وحقق الحارس البرازيلي الألقاب الممكنة جميعها مع مانشستر سيتي، والمتمثلة في: الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس الاتحاد والدرع الخيرية مرتين لكلٍ منهما، بجانب كأس الرابطة 4 مرات، فضلاً عن دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، بواقع مرة لكل منها.

وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم، وعانى إيدرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية.