نيمار يرد على أنباء طلبه إقالة جورجي جيسوس من تدريب الهلال
رد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال السعودي، على ما تردد عن طلبه طرد البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الفريق.
وزعمت صحيفة "سبورت" أن جيسوس لم يكن معجبًا بـ "السلوك السيئ" لنيمار على أرض الملعب أمام نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا، وأنه انتقد اللاعب البرازيلي الذي لم يكن سعيدا.
وأضافت أن مديري الهلال اجتمعوا، الثلاثاء، مع وكيل أعمال جيسوس، وحذروا من إمكانية فسخ عقد المدرب إذا لم يتحسن أداء الفريق.
رد نيمار
ورد نيمار وكتب عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "عليكم أن تتوقفوا عن تصديق هذه الأشياء، صفحات مثلكم لديها ملايين المتابعين ولا ينبغي عليها أن تقوم بنشر هذه الأخبار الكاذبة".
وأضاف: "بفائق الاحترام أنا أطلب منكم التوقف عن هذا، لأن فيه الكثير من عدم الاحترام".
وانتقل نيمار من باريس سان جيرمان للهلال مقابل 90 مليون يورو.
وشارك نيمار في 3 مباريات مع الهلال لم يسجل فيها وصنع هدفين، علما أنه لا يشارك في مباراة الهلال مع الجبلين التي تلعب حاليا في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وحصد الهلال 17 نقطة من 7 مباريات، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.
وبعد مواجهة الجبلين سيلعب الهلال مع الشباب في الدوري السعودي، ثم يسافر لمواجهة نساجي مازاندران في إيران، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.