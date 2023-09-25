نيمار يرد على أنباء طلبه إقالة جورجي جيسوس من تدريب الهلال

رد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم نادي الهلال السعودي، على ما تردد عن طلبه طرد البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الفريق.

وزعمت صحيفة "سبورت" أن جيسوس لم يكن معجبًا بـ "السلوك السيئ" لنيمار على أرض الملعب أمام نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا، وأنه انتقد اللاعب البرازيلي الذي لم يكن سعيدا.

وأضافت أن مديري الهلال اجتمعوا، الثلاثاء، مع وكيل أعمال جيسوس، وحذروا من إمكانية فسخ عقد المدرب إذا لم يتحسن أداء الفريق.