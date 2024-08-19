تحت عنوان "سخر قائد الهلال سالم الدوسري بلا رحمة من كريستيانو رونالدو"، ألقت صحيفة "ميرور" الضوء على إحدى اللقطات إثر نهاية مباراة النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، والذي خسره "العالمي" لصالح "الزعيم" ليواصل النجم البرتغالي عثراته في البطولات السعودية.

وخسر رونالدو البطولة الثانية بشكل مباشر على يد الهلال، بعد الهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-24.

وحقق الهلال الفوز بالمباراة بنتيجة 4-1، بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف في الشوط الأول، ليتوج بكأس السوبر على حساب غريمه النصر وبتواجد "الدون".

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وقالت "ميرور" في تعليقها: "احتفل الدوسري بفوز الهلال من خلال تقليد احتفال ليونيل ميسي عندما فاز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين، حيث حرك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا رأسه من جانب إلى آخر أثناء سيره باتجاه زملائه قبل أن يرفع الكأس عالياً".

وأضافت: "يشبه هذا الاحتفال بشكل كبير ما فعله ميسي، الغريم اللدود لرونالدو، بعد قيادته الأرجنتين للفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، كما غضب رونالدو بشدة بعد مباراة نهائي السوبر السعودي، وغادر الملعب دون أن يتسلم ميداليته كوصيف بعد أن انتقد زملاءه في الفريق".

وبعد نجاح الهلال في قلب النتيجة، كان رونالدو غاضبا جدا؛ إذ قام بحركة وضعه رأسه على يديه وإغماض عينيه، في إشارة إلى أن الدفاع النصراوي يغطّ في نوم عميق، بينما الهلال يهز الشباك.

ويدخل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا موسمه الثالث مع نادي النصر، ولكنه لم يحقق النجاح الذي كان يأمله، وعلى الرغم من تسجيله 66 هدفًا في 72 مباراة في جميع المسابقات، إلا أن رونالدو لم يفز بعد بلقب الدوري ولم يحصل إلا على لقب البطولة العربية للأندية.

وكان نادي النصر تأهل إلى نهائي السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون 2-0، فيما تأهل الهلال بفوزه على الأهلي 4-1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وحاليا يستعد كريستيانو رونالدو لخوض مباراة الجولة الأولى من موسم الدوري السعودي الجديد أمام الرائد يوم الخميس المقبل.