خماسية تاريخية.. أهداف هالاند نجم مانشستر سيتي في مرمى لايبزيغ (فيديو)
أحرز إرلينغ هالاند خمسة أهداف بينها ثلاثية في الشوط الأول ليقود مانشستر سيتي للفوز 7-صفر على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، بعدما أمطر شباك ضيفه لايبزيغ الألماني بسبعة أهداف نظيفة على أرض ملعب "الاتحاد" في إياب دور الـ 16 من المسابقة القارية.
افتتح النرويجي إيرلينغ هالاند مهرجان أهداف "السيتيزن" من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 22، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط بمتابعة رأسية لكرة ارتدت من العارضة الأفقية لمرمى لايبزيغ إثر تسديدة قوية من البلجيكي كيفن دي بروين.
ووضع هالاند نفسه نجما مطلقا للشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث قبل لحظات من دخول الفريقين إلى غرف الاستراحة مستغلا حالة من الدربكة أمام مرمى الضيوف.
كتيبة الإسباني بيب غوارديولا واصلت ضغطها الهجومي في الشوط الثاني ليتمكن الألماني إلكاي غوندوغان من زيادة الغلة بهدف رابع جميل أحرزه من تسديدة أرضية استقرت في الجهة اليسرى للمرمى عند الدقيقة 49.
ولم تمض سوى 4 دقائق حتى ظهر هالاند مُجددا ووقع على الهدف الخامس للسيتي، قبل أن يُضيف بنفسه الهدف السادس عند الدقيقة 57 إثر كرة تصدى لها يانيس بلاسفيتش، حارس مرمى لايبزيغ، ثم ارتدت لتجد المهاجم النرويجي جاهزا ليضعها في الشباك محرزا خمسة أهداف كاملة.
ومع حلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع، اختتم دي بروين السباعية بهدف مميز من كرة قوية سددها من خارج حدود منطقة الجزاء الفريق الألماني الذي تلقى أقسى هزيمة له في تاريخ مشاركاته الأوروبية.
وتأهل سيتي إلى دور الثمانية بعد فوزه 8-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، حيث سجل الجزائري رياض محرز أولا للسيتي ثم عادل لأصحاب الأرض الكرواتي جوسكو جفارديول.