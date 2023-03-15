خماسية تاريخية.. أهداف هالاند نجم مانشستر سيتي في مرمى لايبزيغ (فيديو)

افتتح النرويجي إيرلينغ هالاند مهرجان أهداف "السيتيزن" من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 22، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط بمتابعة رأسية لكرة ارتدت من العارضة الأفقية لمرمى لايبزيغ إثر تسديدة قوية من البلجيكي كيفن دي بروين.

ووضع هالاند نفسه نجما مطلقا للشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث قبل لحظات من دخول الفريقين إلى غرف الاستراحة مستغلا حالة من الدربكة أمام مرمى الضيوف.

كتيبة الإسباني بيب غوارديولا واصلت ضغطها الهجومي في الشوط الثاني ليتمكن الألماني إلكاي غوندوغان من زيادة الغلة بهدف رابع جميل أحرزه من تسديدة أرضية استقرت في الجهة اليسرى للمرمى عند الدقيقة 49.

ولم تمض سوى 4 دقائق حتى ظهر هالاند مُجددا ووقع على الهدف الخامس للسيتي، قبل أن يُضيف بنفسه الهدف السادس عند الدقيقة 57 إثر كرة تصدى لها يانيس بلاسفيتش، حارس مرمى لايبزيغ، ثم ارتدت لتجد المهاجم النرويجي جاهزا ليضعها في الشباك محرزا خمسة أهداف كاملة.

ومع حلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع، اختتم دي بروين السباعية بهدف مميز من كرة قوية سددها من خارج حدود منطقة الجزاء الفريق الألماني الذي تلقى أقسى هزيمة له في تاريخ مشاركاته الأوروبية.