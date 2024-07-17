كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية أن نادي برشلونة وضع لاعبه فيتور روكي على لائحة اللاعبين المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت "سبورت" إن برشلونة يرغب في تسويق لاعبه البرازيلي روكي نحو أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المدرب هانسي فليك وضع البرازيلي فيتور روكي، على لائحة الانتقالات في الموسم الجديد، إلا أن العروض التي تلقاها وخصوصًا من بورتو البرتغالي ولاتسيو الإيطالي لم تقنع إدارة خوان لابورتا رغم الوضع المالي المتردي الذي يمر به فريق "البلوغرانا".

وفيما رفضت إدارة النادي الكتالوني عرضي بورتو ولاتسيو، قالت صحيفة "سبورت" إن عرضًا سعوديًا مغريًا وصل لإدارة الفريق بشأن روكي، قد يفضي إلى إنهاء الصفقة بشكل سريع بشرط أن يوافق روكي على الرحيل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما لم يتم الكشف عن اسم الفريق الذي تقدم بعرض رسمي لضم فيتور روكي، أشارت "سبورت" إلى أن الصفقة تبدو وشيكة في انتظار القرار النهائي للمهاجم البرازيلي ديكو المدير الرياضي ومدرب الفريق هانسي فليك.

وانضم فيتور روكي إلى برشلونة في يوليو 2023 قادمًا من باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى يونيو 2031، لكنه التحق بالفريق في يناير 2024 وخاض في موسمه الأول مع الفريق 16 مباراة وسجل هدفين.