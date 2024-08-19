أثار جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي، الجدل، بعد إشارة مثيرة، وجهها إلى جماهير توتنهام، في مباراة الفريقين مساء الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل فريق ليستر سيتي، نظيره توتنهام على ملعب كينغ باور في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وبعد مرور 79 دقيقة من عمر اللقاء، وكانت النتيجة 1/1، قرر مدرب ليستر سيتي سحب جيمي فاردي من الملعب، ما دفع جماهير توتنهام إلى الهتاف ضده.

ولكن كان رد فعل جيمي فاردي مفاجئًا، إذ أشار إلى قميص الفريق، ثم إلى جماهير توتنهام وقال لهم إنه يمتلك بطولة واحدة للدوري الإنجليزي وهم "صفر" في إشارة لعدم حصول الفريق اللندني على لقب البريميرليغ.