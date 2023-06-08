بث مباشر: حفل تقديم كريم بنزيما لاعبًا لنادي الاتحاد
على استاد الجوهرة المشعة
تقدم شبكة "إرم نيوز" بثًا مباشرًا لحفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما كلاعب جديد في صفوف نادي الاتحاد السعودي.
وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع كريم بنزيما، بعدما ودع ريال مدريد الذي ارتدى قميصه طيلة أربعة عشر عاماً.
بنزيما وصل إلى جدة أمس الأربعاء، بعد مغادرته العاصمة الإسبانية حيث وقع الاتفاقية مع فريق إدارة الاتحاد.
وأعلن نادي الاتحاد أن حفل التقديم في مدينة جدة السعودية على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الخميس.
ووصل بنزيما إلى جدة أمس الأربعاء، بعد مغادرته العاصمة الإسبانية حيث وقع الاتفاقية مع فريق إدارة الاتحاد.
وودّع بنزيما ريال مدريد بصفته اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي "الأبيض".
وفيما يلي البث المباشر لحفل تقديم كريم بنزيما لاعبًا لنادي الاتحاد