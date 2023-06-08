بث مباشر: حفل تقديم كريم بنزيما لاعبًا لنادي الاتحاد

وأعلن نادي الاتحاد أن حفل التقديم في مدينة جدة السعودية على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الخميس.

ووصل بنزيما إلى جدة أمس الأربعاء، بعد مغادرته العاصمة الإسبانية حيث وقع الاتفاقية مع فريق إدارة الاتحاد.

وودّع بنزيما ريال مدريد بصفته اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي "الأبيض".

وفيما يلي البث المباشر لحفل تقديم كريم بنزيما لاعبًا لنادي الاتحاد