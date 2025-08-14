تطور خطير.. الفتح يطلب التحقق من مصادر أموال فسخ عقد فراس البركان

كشفت تقارير إخبارية سعودية عن مستجدات حديثة في ملف أزمة فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي وفريقه السابق الفتح السعودي وذلك بوصول القضية إلى أروقة وزارة الرياضة.

وقالت مصادر قريبة من نادي الفتح إن وزارة الرياضة السعودية تلقت منذ ما يناهز أسبوعين خطاباً من نادي الفتح لمطالبتها بالتحقق من مصادر الأموال التي تلقاها وكيل اللاعب، ثم استطاع من خلالها اللاعب فراس البريكان دفع الشرط الجزائي وفك عقده مع نادي الفتح خلال الفترة الممنوعة.

وأضافت أن الفتح ينتظر أن تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية من أجل الكشف عن تفاصيل حول مصادر أموال فسخ عقد البريكان.

وفجّر نادي الفتح خلال الصيف الجاري أزمة حقيقية حول ملف انتقال لاعبه فراس البريكان في 2023 إلى النادي الأهلي بعد فسخ عقده.

وتقدم الفتح بشكوى رسمية ضد الأهلي، على خلفية انتقال فراس البريكان إلى صفوف الأخير وخاصة مسار المفاوضات التي قادها مسؤولو الأهلي مع اللاعب.

وطعن نادي الفتح في صفقة البريكان مع الأهلي السعودي والتي تم توقيعها في سبتمبر 2023 بعقد يمتد حتى يونيو 2028 مقابل ما يقارب 85 مليون ريال.

وبعد الشكوى الرسمية ضد فراس البريكان والنادي الأهلي، واعتبار المفاوضات جاءت قبل حلول الفترة الحرة من عقده مع ناديه (6 أشهر قبل نهاية الارتباط)، قرر الفتح اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة واللجوء إلى الجهات الرسمية بمخاطبة وزارة الرياضة.

وينتظر مجلس إدارة الفتح ردّ السلطات المعنية في وزارة الرياضة على خطابه قبل تحديد الخطوة الموالية في تعقّب البريكان والنادي الأهلي وذلك قبل أيام قليلة على مشاركة اللاعب مع ناديه في مسابقة كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025.

ويلاقي الأهلي نادي القادسية في نصف النهائي يوم 20 أغسطس الجاري، فيما تقام المباراة الثانية بين الاتحاد والنصر قبل ذلك بيوم.

ولعب فراس البريكان 60 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين وأحرز 20 هدفا كما صنع 12 هدفا، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 ـ 2025 في مايو الماضي.