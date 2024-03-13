مدرب بورتو يكشف سر حديثه الغاضب مع أرتيتا (فيديو)

وزادت حدة التوتر في الملعب وكانت هناك مناقشة حامية بين المدربين في نهاية المباراة.

وقال كونسيساو للصحفيين: "خلال المباراة استدار (أرتيتا) نحو المقاعد وأهان أسرتي بالإسبانية.

"في النهاية حاولت لفت انتباه أرتيتا لأن الشخص الذي أهانه لم يعد موجودا بيننا، وأن يقلق بشأن تدريب فريقه".

وردا على سؤال حول الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال أرتيتا: "لا تعليق".