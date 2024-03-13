مدرب بورتو يكشف سر حديثه الغاضب مع أرتيتا (فيديو)
قال سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، إن ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، أهان أسرته خلال فوز النادي اللندني بركلات الترجيح على منافسه البرتغالي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
وفاز آرسنال 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 ذهابا ليتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 2010.
وزادت حدة التوتر في الملعب وكانت هناك مناقشة حامية بين المدربين في نهاية المباراة.
وقال كونسيساو للصحفيين: "خلال المباراة استدار (أرتيتا) نحو المقاعد وأهان أسرتي بالإسبانية.
"في النهاية حاولت لفت انتباه أرتيتا لأن الشخص الذي أهانه لم يعد موجودا بيننا، وأن يقلق بشأن تدريب فريقه".
وردا على سؤال حول الواقعة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال أرتيتا: "لا تعليق".