من هي أمل ماجري التي قتلت أحلام سيدات فرنسا في اليورو؟ (فيديو)

ودع المنتخب الفرنسي للسيدات منافسات بطولة كأس أوروبا على يد ألمانيا بعد الخسارة بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح في دور الثمانية مساء السبت.

وتقام منافسات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات في السويد وتستمر حتى يوم 27 يوليو الجاري.

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وتعادل منتخب فرنسا مع ألمانيا بهدف لكل منهما بعد أن تقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجلته أونيمو غيورو في الدقيقة 15 من ضربة جزاء قبل أن تتعادل سغويك نوسكين في الدقيقة 26.

وتأهل منتخب ألمانيا لمواجهة إسبانيا يوم 23 يوليو الجاري في نصف النهائي بينما يلتقي منتخب إنجلترا منافسه إيطاليا.

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وشهدت ضربات الترجيح تنفيذ غريب لأول ركلة من جانب المنتخب الفرنسي للاعبة أمل ماجري والتي أهدرت التسديدة بعد تصدي مميز من حارسة ألمانيا.

أمل ماجري نفذت اللعبة بطريقة غير مألوفة حيث توجهت بعيداً عن الكرة قبل أن تسدد في يد الحارسة.

من هي أمل ماجري؟

تعد اللاعبة أمل ماجري صاحبة الـ 32 عاماً إحدى اللاعبات المميزات في كرة القدم للسيدات في فرنسا.

وُلدت أمل ماجري في مدينة المنستير التونسية، وانتقلت إلى فرنسا مع شقيقتها التوأم رشيدة ووالدتها حفصة واستقرت العائلة في إحدى ضواحي ليون.

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وبدأت لعب كرة القدم في تونس في سن الرابعة مع عمها، ولعبت كرة القدم على الشواطئ مع صديقاتها قبل أن ترحل إلى فرنسا وانضمت إلى صفوف فريق ليون عام 2007 باللعب مع فريق الشباب قبل أن تنضم إلى الفريق الأول عام 2010.

ولعبت أمل ماجري في صفوف منتخب تونس تحت 20 عاماً خلال عام 2012 ولكنها تحولت إلى تمثيل منتخب فرنسا تحت 23 عاماً ثم دافعت عن ألوان المنتخب الأول منذ 2014.

وخاضت أمل التونسية الأصل 81 مباراة مع منتخب فرنسا وسجلت 13 هدفاً، وتوقفت مسيرة اللاعبة مؤقتاً في شهر يوليو 2022 لولادة طفلتها مريم ثم عادت بعد 5 أشهر لممارسة اللعبة.