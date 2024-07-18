أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب ليني يورو (18 عاما) من ليل حتى 2029.

وذكرت مصادر أن يونايتد وافق على دفع 62 مليون يورو (67.56 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب الذي خاض 60 مباراة مع ليل.

وقال يورو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "التوقيع لنادٍ بقدر وحجم وطموح مانشستر يونايتد في هذه المرحلة المبكرة من مسيرتي هو شرف كبير".

وأضاف: "منذ أول محادثاتي مع النادي، وضعوا خطة واضحة لتطويري في مانشستر كجزء من هذا المشروع المثير، وأبدوا الكثير من الاهتمام لي".

وواصل: "أعرف تاريخ اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد، وأشعر أنه المكان المثالي لتحقيق إمكانياتي".

واختتم: "سأحقق طموحاتي مع زملائي الجدد، لا أستطيع الانتظار للبدء".

وفي الموسم الماضي، شارك يورو في 32 مباراة مع ليل في الدوري الفرنسي، ولعب ما مجموعه 2672 دقيقة.

وهذا ما يقرب من ضعف عدد الدقائق التي لعبها كل من إيفانز وليندلوف وفاران

واُخْتِير اللاعب الشاب ضمن فريق الموسم بالدوري الفرنسي بعد أن ساعد ليل على احتلال المركز الرابع.