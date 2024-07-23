أشعل وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد أن سجل هدفًا مميزًا في مرمى بيراميدز، خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين.

وسجل وسام أبو علي هدفا ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على مضيفه بيراميدز، ليستمر حامل اللقب في مطاردة متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وضغط رضا سليم لاعب الأهلي على مواطنه الشيبي ليستخلص الكرة، ويمرر لزميله إمام عاشور الذي قدم تمريرة رائعة للمهاجم أبو علي الذي أطلق تسديدة منخفضة خدعت الحارس الشناوي في الدقيقة 28 بعد هجمة مرتدة.

وعقب هذا الهدف، ارتفع رصيد وسام أبو علي إلى 11 هدفاً، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري، بالتساوي مع كل من: كريستوفاو مابولولو لاعب الاتحاد، صديق كالابا لاعب سيراميكا كليوباترا وياو أنور لاعب البنك الأهلي، ليشتعل صراع الصدارة على لقب الهدف.

ويحتل فيستون مايلي نجم بيراميدز الصدارة برصيد 14 هدفًا، فيما يأتي حسام أشرف بالمركز الثاني برصيد 12 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري: