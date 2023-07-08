جون تيري يعود إلى تشيلسي للعمل في الأكاديمية

أعلن جون تيري قائد تشيلسي السابق عودته إلى أكاديمية النادي الإنجليزي بعد أقل من شهر من انتهاء فترته في ليستر سيتي حيث كان يعمل مساعدا للمدرب.

وعاد تيري (42 عاما) قائد إنجلترا السابق إلى تشيلسي في دور مدرب استشاري في 2022 قبل الالتحاق بطاقم المدرب دين سميث في ليستر سيتي في أبريل نيسان هذا العام.

ولم يتجدد عقد تيري مع ليستر سيتي بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونزله إلى دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى).