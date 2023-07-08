جون تيري يعود إلى تشيلسي للعمل في الأكاديمية
أعلن جون تيري قائد تشيلسي السابق عودته إلى أكاديمية النادي الإنجليزي بعد أقل من شهر من انتهاء فترته في ليستر سيتي حيث كان يعمل مساعدا للمدرب.
وعاد تيري (42 عاما) قائد إنجلترا السابق إلى تشيلسي في دور مدرب استشاري في 2022 قبل الالتحاق بطاقم المدرب دين سميث في ليستر سيتي في أبريل نيسان هذا العام.
ولم يتجدد عقد تيري مع ليستر سيتي بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونزله إلى دوري البطولة الإنجليزية (الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى).
وقال تيري، الذي بدأ مشواره التدريبي في 2018 مساعدا لمدرب أستون فيلا، عبر موقع "إنستغرام": "أنا سعيد بالعودة للعمل في الأكاديمية ولاستمرار دوري في النادي".
وفاز المدافع السابق بكل الألقاب الممكنة خلال فترته في ستامفورد بريدج ومنها خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح القائد الأنجح في تاريخ تشيلسي.
وانضم جون تيري للفريق الأول في تشيلسي في العام 2000 وانتقل معارا إلى نوتينغهام فورست لفترة قصيرة، ثم عاد للبلوز وظل معه حتى عام 2017 واعتزل في 2018.
وبحسب موقع "transfermarkt" لعب تيري 715 مباراة مع تشيلسي سجل فيها 67 هدفا وصنع 27.
وفاز جون تيري مع تشيلسي بـ5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في دوري أبطال أوروبا، و5 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية، و3 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.