اقترب السلوفيني تادي بوغاتشار من تحقيق الفوز الثالث له بسباق فرنسا للدراجات بعدما تغلب على منافسه الرئيس، حامل اللقب يوناس فينغارد، خلال فوزه بالمرحلة 20 من السباق اليوم السبت.

وفاز السلوفيني بخامس مرحلة له في سباق هذا العام بعد التفوق على فينغارد في الأمتار الأخيرة من الرحلة الجبلية التي امتدت لمسافة 133 كيلومترا من نيس بعد أن فقد الدنماركي طاقته عندما كان يحاول تعزيز المركز الثاني في الترتيب العام في آخر كيلومترات.

ولم يظهر بوغاتشار متسابق فريق الإمارات أي رحمة، وظل يلاحق فينغارد في الكيلومترات الأخيرة، قبل أن يهجم عليه بشراسة قبل 250 مترا من خط النهاية.

وقال بوغاتشار، الذي حقق الآن الفوز في 16 مرحلة بسباق فرنسا: "استمتعت بالأمر للغاية. ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بعد الفوز بمرحلة أخرى.. يتبقى يوم واحد فقط، وأظن أنني سأستمتع بالأمر غدًا أيضًا. إذا أخبرتني بذلك قبل السباق لم أكن لأصدق".

ويتصدر بوغاتشار، الذي فاز بالسباق في عامي 2020 و2021 قبل أن يتفوق عليه فينغارد في النسختين الماضيتين، الترتيب العام بفارق يتجاوز خمس دقائق عن الدنماركي، بينما يفصله عن ريمكو إيفينبول ثالث الترتيب سبع دقائق و50 ثانية.

وكانت نهاية المرحلة قاسية بالنسبة إلى فينغارد، الذي كان يتطلع إلى الابتعاد أكثر عن إيفينبول، بعدما أدى هجومه السابق في كول دولا كويول إلى نتائج عكسية.

وينتهي السباق غدا الأحد بسباق فردي ضد الساعة بين موناكو ونيس، وهذه المرة الأولى في تاريخ السباق الممتد 121 عامًا التي لن ينتهي فيها بباريس بسبب دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في العاصمة الفرنسية.

وهاجم إيفينبول قبل ثمانية كيلومترات على النهاية، لكن محاولته كانت قصيرة جدا، ولم يحصل البلجيكي خلالها على أي أمل في تجاوز حامل اللقب في الترتيب العام.

وتصدى فينغارد لذلك الهجوم، ولم يتمكن سوى بوغاتشار من ملاحقته ليتركا إيفينبول في محاولة يائسة للحاق بهما.

وكان بوغاتشار راضيا بملاحقة فينغارد وتمكن من تجاوزه في الأمتار الأخيرة بعد زيادة سرعته بصورة مفاجئة في هجوم شرس ليترك منافسه الرئيس يعبر خط النهاية وخيبة الأمل ظاهرة على وجهه.