تكريم خرافي من جمهور النصر لرونالدو أمام الأهلي السعودي (فيديو)

جهزت جماهير نادي النصر السعودي "تيفو" خرافي، تكريمًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كتب تاريخًا جديدًا في كرة القدم بتخطيه 900 هدف في مسيرته الكروية.

وسجل رونالدو هدفه الـ900 في مسيرته الكروية، خلال فوز منتخب بلاده البرتغال على كرواتيا 2-1 في لشبونة، بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية. ثم سجل هدفه رقم 901 في مسيرته ليساعد فريقه في الفوز 2-1 على إسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي.

وخلال تجهيزات جماهير النصر، لـ"تيفو" مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل، تم تجهيز صورة كبيرة لرونالدو ومكتوب بجوارها (900 goals)، في إشارة إلى إنجازه التاريخي.

كما تمت كتابة عبارة (Only champions achieve glory)، أي الأبطال وحدهم من يحققون المجد.

ويستقبل ملعب "الأول بارك" مباراة النصر ضد الأهلي، في قمة الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يقبع الأهلي بالمركز الثامن برصيد 3 نقاط فقط.