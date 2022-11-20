مباراة السعودية ضد الأرجنتين.. علي البليهي يحذر من التركيز على ميسي
تحدث علي البليهي ومحمد البريك لاعبا المنتخب السعودي، عن مشاركة المنتخب وجاهزية الفريق لكأس العالم في قطر 2022.
قال البليهي خلال تصريحاته: "نحن جاهزون، وفى أتم الاستعداد للمباريات الثلاث القادمة، بالصورة التي تليق بالسعودية".
وبسؤاله عن الاستعداد لمواجهة ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين أجاب: "نحن لن نلعب ضد لاعب واحد، بل نلعب ضد منتخب كامل، 11 لاعبا أمام 11 لاعبا وبإذن الله سنقدم كل المطلوب منا خلال كأس العالم، وموعدنا يوم الثلاثاء".
في حين صرح محمد البريك: "حضرنا لمواجهة منتخب الارجنتين بشكل ممتاز، وسنقدم أفضل مستوى لدينا، فنحن نمتلك كل الإمكانيات، كما أن البطولة في قطر وقريبة من السعودية، والجمهور السعودي سيدعمنا خلال الفترة المقبلة".
وأضاف البريك: "يوجد بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين كثير من التفاؤل والحماس، وخاصة أن هناك بعض اللاعبين شاركوا سابقا في هذه البطولة، وهناك أيضا لاعبون يشاركون لأول مرة كل هذه دوافع للنجاح في البطولة" .
وأجاب البريك عن الاستعداد للمواجهات المختلفة للمنتخبات المشاركة في المونديال: "لكل منتخب حساباته المختلفة، كل المنتخبات على مستوى عال بكأس العالم، ونحن أيضا لعبنا بطولات على مستوى عال، شاركنا في كأس العالم من قبل، ونتطلع لتقديم أفضل ما عندنا".
وختم البريك حديثه عن السعودية قائلا: "الشعب السعودي يعشق الكرة، وهذا ما تعودنا عليه في الأجيال السابقة، وسنحقق لهم كل ما يتمنوه، وأتمنى من الجمهور السعودي أن يدعمونا طول الطريق، مهما كانت الظروف".
وتنطلق بداية مونديال كأس العالم، مع أولى مبارياته مساء اليوم الأحد، بين البلد المضيف قطر ومنتخب الإكوادور، ضمن منافسات الجولة الأولى من المونديال.
ويلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته يوم الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين، على ملعب لوسيل، ثم يواجه بولندا، وأخيرا المكسيك.