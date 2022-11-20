مباراة السعودية ضد الأرجنتين.. علي البليهي يحذر من التركيز على ميسي

في حين صرح محمد البريك: "حضرنا لمواجهة منتخب الارجنتين بشكل ممتاز، وسنقدم أفضل مستوى لدينا، فنحن نمتلك كل الإمكانيات، كما أن البطولة في قطر وقريبة من السعودية، والجمهور السعودي سيدعمنا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البريك: "يوجد بين الجهازين الإداري والفني واللاعبين كثير من التفاؤل والحماس، وخاصة أن هناك بعض اللاعبين شاركوا سابقا في هذه البطولة، وهناك أيضا لاعبون يشاركون لأول مرة كل هذه دوافع للنجاح في البطولة" .