بيان رسمي حول أحداث مباراة الكويت والعراق

أصدر الاتحاد الكويتي عدة قرارات قوية، بعدما تعرض عدد كبير من جماهير البلاد لمضايقات خلال مباراة منتخب بلادهم أمام العراق، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الكويت والعراق التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وشهدت المباراة فوضى وزحامًا، ما تسبب في تكدس عدد منهم داخل ممرات استاد جابر الأحمد الدولي، بل وفشل بعضهم في الدخول.

وأصدر الاتحاد الكويتي، بيانًا رسميًا، اتخذ من خلاله عدة قرارات، قال فيه: "يعرب مجلس إدارة الاتحاد عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجماهير الكويتية الوفية التي أثبتت وفاءها وانتماءها إلى منتخبها الوطني، وأتت بأعداد غفيرة لاستاد جابر الدولي لمؤازرة منتخبها الوطني، والتي نتقدم لها بالاعتذار عما تعرضت له من معوقات وعقبات خلال حضور هذه المباراة".

وأضاف: "قرّر الاتحاد الكويتي، عبر مجلس إدارته بعد اجتماعه الطارئ اليوم، تشكيل لجنة تحقيق في مختلف الإجراءات التي تمت قبل المباراة، والتي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة، ووقف الأمين العام للاتحاد عن العمل، وإحالته إلى لجنة التحقيق، ووقف مدير العلاقات العامة والإعلام عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق، بحسب وسائل إعلام كويتية".

وأكد الاتحاد الكويتي في بيانه أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى التي أدت إلى هذه الأحداث المؤسفة، والتي وصفها بأنه "غير مقبولة".

يذكر أن منتخب العراق قد لعب بعشرة لاعبين من الدقيقة السابعة في استاد جابر الأحمد الدولي، إذ حصل لاعبه ريبين سولاقا على البطاقة الحمراء، وتعرض للطرد مبكرا.

ورفع العراق رصيده بذلك إلى أربع نقاط، إذ كان قد تغلب في مباراته الأولى بالمجموعة 1-صفر على عمان.

بينما كان التعادل هو الثاني للكويت، إذ أنهى المنتخب مباراته الأولى في المجموعة بالتعادل 1-1 مع الأردن.