ألقت المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية باريس 2024 بظلالها على الأوساط الرياضية في البلاد، وأفرزت انتقادات لاذعة للرياضيين المغاربة وللمسؤولين عن البعثة الأولمبية التي خاضت غمار ألعاب باريس.

وضمت البعثة المغربية في الأولمبياد الذي اختتم أمس الأحد، 60 رياضيا في 19 اختصاصا، لتكون الحصيلة في النهاية ميدالية ذهبية بإمضاء البطل سفيان البقالي في اختصاص سباق 3000 متر موانع وهو الإنجاز الذي حققه في النسخة الماضية في طوكيو، وبرونزية لمنتخب كرة القدم بعد الفوز على مصر في اللقاء الترتيبي (3 ـ 0).

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ورغم هذين الإنجازين، اللذين يعتبرهما الملاحظون نتيجة مشرفة لكل من البقالي ورفاق أشرف حكيمي، إلا أن الجدل ما انفك يتصاعد في الأوساط الرياضية حول "حصيلة كارثية" للمغرب في عاصمة الأنوار، بعد انتظارات كبيرة بتحقيق حصيلة أكبر من الميداليات.

وكانت آمال المغاربة كبيرة في مشاهدة أكثر من رياضي على منصة التتويج الأولمبي 2024، خاصة بمشاركة 60 رياضيا، وتواجد أبطال إفريقيا في رياضات جديدة أضافتها اللجنة الأولمبية لنسخة باريس، لكن أفراد البعثة المغربية ظلوا يتساقطون الواحد تلو الآخر فيما استطاع أسود الأطلس أن ينقذوا الوضع بعد أن كانوا قريبين حتى من المراهنة على الفضية.

وكان المغرب حقق أفضل إنجاز أولمبي له في نسخة أثينا 2004 بإحراز ثلاث ميداليات، منها ميداليتان ذهبيتان للعداء هشام الكروج في سباقي 5000 متر و1500 متر، فيما نجحت العداءة حسناء بنحسي في التتويج بفضية سباق 800 متر.

وقبلها بأربع سنوات، وفي نسخة سيدني 2000، توج الرياضيون المغاربة مجهوداتهم في الأولمبياد بنيل خمس ميداليات، منها فضية العداء هشام الكروج في سباق 1500 متر، وأربع برونزيات لكل من العداءين إبراهيم لحلافي علي الزين في 3000 متر ونزهة بيدوان في سباق 400 متر حواجز، إلى جانب الملاكم الطاهر تمسماني في وزن الريشة من رياضة الفن النبيل.

واعتبرت نزهة بدوان، صاحبة برونزية أولمبياد 2000 أن المشاركة المغربية في باريس كانت كارثية وسلبية بكل المقاييس.

واعتبرت بدوان في تصريحات إعلامية أنه "باستثناء ذهبية البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي التي كانت متوقعة بالنظر إلى قيمته، وبرونزية منتخب كرة القدم، الذي يرى الخبراء أنه كان مرشحا لتحقيق الذهب، فالحصيلة العامة تبدو كارثية، علينا أن نقوم بتقييم موضوعي ومراجعة عاجلة لرياضتنا".

وعلى امتداد مشاركاته الأولمبية، أحرز المغرب 26 ميدالية، من بينها 8 ذهبيات و5 فضيات و13 برونزية.