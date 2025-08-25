برشلونة يعثر على "ميسي جديد" في الأرجنتين

تواصل الإدارة الرياضية لنادي برشلونة برئاسة ديكو، العمل على البحث عن المواهب الشابة التي قد تكون مهمة لمستقبل البلوغرانا.

وتعاقد برشلونة، هذا الصيف، مع الجناح السويدي روني بردغجي (19 عامًا)، فيما ربطت تقارير صحفية في الأرجنتين النادي الكتالوني بإحدى الجواهر الصاعدة في صفوف ريفر بليت، حيث يبدو أنه وجد ضالته في لاعب قريب الإمكانيات من أسطورته ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة "TNT Sports"، فإن برشلونة يتابع عن قرب اللاعب الشاب إيان سوبيابري (18 عامًا) كخيار محتمل لتعزيز صفوفه.

ويرتبط سوبيابري بعقد مع ريفر بليت حتى عام 2028، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 30 مليون دولار.

وشارك الجناح الواعد بالفعل في 18 مباراة مع الفريق الأول لريفر بليت، سجل خلالها هدفًا واحدًا، ويتولّى إدارة أعماله النجم الأرجنتيني السابق كلاوديو كانيغيا، وتشير التقارير إلى أن الأخير يتواجد، حاليًا، في أوروبا، وهو ما أثار قلق النادي الأرجنتيني لاحتمال سعيه لإيجاد وجهة جديدة لموهبة الفريق.

إيان سوبيابري، الجناح الأعسر القادر على اللعب في الجهتين، قدّم أداءً مميزًا في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا الماضية، حيث سجل 3 أهداف في 6 مباريات، والآن يستعد ليكون وأحداً من ركائز منتخب الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 عامًا المقررة إقامته في تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يوفد برشلونة كشافيه إلى البطولة لمتابعة أبرز المواهب الشابة في العالم، مع اهتمام خاص بسوبيابري.

ما يبدو معقدًا في الوقت الراهن هو قدرة برشلونة على إتمام صفقة انضمام إيان سوبيابري، نظرًا لعدم دخوله بعد في قاعدة 1-1 الخاصة باللعب المالي النظيف. ومع ذلك، يبقى اللاعب خيارًا واردًا للمستقبل إذا ما تحسنت الظروف، وأصبح انتقاله إلى الفريق الكتالوني ممكنًا.