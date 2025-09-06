بث مباشر لمباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم

تواجه إنجلترا منتخب أندورا في مباراتها الرابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع منتخب الأسود الثلاثة إلى تعزيز صدارته للمجموعة الحادية عشرة.

فاز فريق توماس توخيل بجميع مبارياته الثلاث في التصفيات حتى الآن، متغلبًا على ألبانيا ولاتفيا على أرضه قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على أندورا بنتيجة 1-0.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.

ويستقبل المنتخب الإنجليزي، نظيره أندورا في فيلا بارك، مدركين أن بإمكانهم تحقيق فوز ساحق على منتخب متواضع.

شهد الفريق بعض الغيابات بسبب الإصابة، وهناك غيابات بارزة، لكن هذا سيمنح توخيل فرصة لإجراء المزيد من التجارب.

وتقدم "إرم نيوز"، تغطية مباشرة، لأحداث مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم، خلال السطور التالية:

تشكيل إنجلترا