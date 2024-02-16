سواريز يؤكد اعتزاله في إنتر ميامي

وقال سواريز في مقابلة مع محطة ديل سول الإذاعية في بلاده: "إنتر ميامي سيكون آخر فريق لي، عائلتي تعرف ذلك بالفعل".

وأضاف: "لا يوجد موعد محدد بعد، لكن هذه الخطوة الأخيرة وسأعتزل".

وتابع: "أنا مستعد لهذا التحدي، لكن هناك إرهاق لا مفر منه، وفي النهاية أريد أن أحظى بحياة جيدة في المستقبل".

وشارك سواريز، الذي لعب أيضا مع أياكس وليفربول وأتلتيكو مدريد، في 138 مباراة مع منتخب أوروغواي منذ 2007.

وسيبدأ إنتر ميامي مسيرته في الموسم الجديد لدوري المحترفين الأمريكي بمواجهة ريال سولت ليك في 21 فبراير شباط الجاري.