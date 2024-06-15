سويسرا تهزم المجر وتلحق بألمانيا في صدارة المجموعة الأولى لليورو
بدأت سويسرا مشوارها في بطولة أمم أوروبا 2024 بأفضل طريقة ممكنة بالفوز 3-1 على المجر في ثاني مباريات المجموعة الأولى اليوم السبت لتلتحق بألمانيا في صدارة المجموعة.
وتقدمت سويسرا بعد مرور 12 دقيقة عن طريق دواه إثر تمريرة من أبيشير، وهو أول هدف يسجله دواه مع سويسرا.
وبدوره افتتح أبيشير سجل أهدافه الدولية بتسديدة رائعة مباشرة قبل الاستراحة ليعزز تقدم المنتخب السويسري (2 ـ 0).
وقدمت المجر، التي تأهلت للبطولة بعدما قدمت أداء رائعا تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو روسي، صورة مغايرة بعد نهاية الاستراحة وحصلت على طوق النجاة في الدقيقة 66 عندما سجل بارناباس فارجا بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من دومينيك سوبوسلاي.
وقاومت سويسرا ضغط المجر في الدقائق الأخيرة، واستغل إمبولو خطأ دفاعيا في الوقت بدل الضائع ليحسم فوز فريقه (3 ـ 1).
وتتساوى سويسرا مع ألمانيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعدما حقق البلد المضيف فوزا ساحقا 5-1 على اسكتلندا أمس الجمعة، في حين بقي منتخبا المجر واسكتلندا دون رصيد.
ويلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الاسكتلندي في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر الجاري، وفي اليوم نفسه تلتقي ألمانيا مع المجر.