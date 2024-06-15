سويسرا تهزم المجر وتلحق بألمانيا في صدارة المجموعة الأولى لليورو

وقاومت سويسرا ضغط المجر في الدقائق الأخيرة، واستغل إمبولو خطأ دفاعيا في الوقت بدل الضائع ليحسم فوز فريقه (3 ـ 1).

وتتساوى سويسرا مع ألمانيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعدما حقق البلد المضيف فوزا ساحقا 5-1 على اسكتلندا أمس الجمعة، في حين بقي منتخبا المجر واسكتلندا دون رصيد.

ويلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الاسكتلندي في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر الجاري، وفي اليوم نفسه تلتقي ألمانيا مع المجر.