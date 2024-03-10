"صفقة مهمة" وراء زيارة رونالدو لنادي الهلال
كشفت تقارير إعلامية برازيلية السبب الرئيس وراء الزيارة التي قام بها الظاهرة رونالدو نازاريو لنادي الهلال السعودي، يوم السبت.
ونشر نادي الهلال صورا تظهر تواجد الظاهرة رونالدو رفقة فهد بن نافل، رئيس النادي، وحرصه أيضا على التقاط صور مع أبرز اللاعبين البرازيليين بالفريق، مالكوم وميتشيل ورينان لودي.
كما قام بن نافل بإهداء رونالدو قميصا موقعا باسمه ويحمل الرقم "9" الذي اشتهر به الأسطورة البرازيلي.
وقال الصحفي البرازيلي صامويل فينانسيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن زيارة رونالدو جاءت في إطار مباحثاته مع مسؤولي النادي السعودي بشأن مستقبل ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي.
والظاهرة رونالدو هو مالك كروزيرو، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في البرازيل.
وأوضح الصحفي البرازيلي: "اتخذ نادي كروزيرو خطوة أخرى بشأن التفاوض على بقاء لاعب خط الوسط ماتيوس بيريرا، حيث التقى رونالدو وغابرييل ليما، الرئيس التنفيذي لشركة كروزيرو، شخصياً بمدير النادي السعودي".
وأشارا إلى أن رونالدو يتفاوض مع الهلال منذ فترة طويلة بشأن مستقبل اللاعب، وانتهز فرصة وجوده في السعودية لأخذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
ويرغب نادي كروزيرو في الإبقاء على ماتيوس بيريرا، الذي تمت استعارته في صيف 2023 بشكل نهائي، بعد تألقه مع الفريق البرازيلي.
وتعاقد الهلال مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قادما من وست بروميتش الإنجليزي في 2021 مقابل 18 مليون يورو، ولكنه لم يقدم الإضافة القوية المنتظرة منه رفقة الزعيم.