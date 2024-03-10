"صفقة مهمة" وراء زيارة رونالدو لنادي الهلال

كشفت تقارير إعلامية برازيلية السبب الرئيس وراء الزيارة التي قام بها الظاهرة رونالدو نازاريو لنادي الهلال السعودي، يوم السبت.

ونشر نادي الهلال صورا تظهر تواجد الظاهرة رونالدو رفقة فهد بن نافل، رئيس النادي، وحرصه أيضا على التقاط صور مع أبرز اللاعبين البرازيليين بالفريق، مالكوم وميتشيل ورينان لودي.

كما قام بن نافل بإهداء رونالدو قميصا موقعا باسمه ويحمل الرقم "9" الذي اشتهر به الأسطورة البرازيلي.

وقال الصحفي البرازيلي صامويل فينانسيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن زيارة رونالدو جاءت في إطار مباحثاته مع مسؤولي النادي السعودي بشأن مستقبل ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي.