تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
بدء تجهيز الأوراق.. هيثم حسن يوافق رسميا على تمثيل منتخب مصر

بدء تجهيز الأوراق.. هيثم حسن يوافق رسميا على تمثيل منتخب مصر
منتخب مصرالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 6:49 م

وافق أحد نجوم الدوري الإسباني، على ارتداء قميص منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اقتراب الفراعنة، من الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واقترب منتخب مصر من الصعود إلى مونديال 2026، بعد فوزه بثنائية نظيفة على إثيوبيا، أمس الجمعة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات، متصدرا المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ولا يحتاج الفراعنة إلا للفوز في المباراة المقبلة، على بوركينا فاسو، لضمان الصعود إلى المونديال.

الحصول على موافقة نجم الليغا لتمثيل مصر

كشف مصدر داخل منتخب مصر أن إبراهيم حسن مدير المنتخب تواصل هاتفيا مع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني لمعرفة رغبته في الانضمام لمنتخب مصر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب رحب بالانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقبل.

 

وتابع أن اللاعب لديه شهادة ميلاد مصرية، وسيقوم باستكمال باقي الأوراق الرسمية للانضمام إلى معسكر المنتخب.

وأشار إلى أن إبراهيم حسن كلف وليد بدر مدير إداري المنتخب بحسم كافة أوراق هيثم حسن خلال الساعات المقبلة.

