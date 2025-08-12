logo
الإفريقي التونسي يتعاقد مع لاعب خط الوسط سايدو خان

سايدو خان المصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 6:12 م

أعلن الإفريقي التونسي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط الوسط الغامبي سايدو خان، بموجب عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ولعب خان (29 عامًا) مع فرق في مسابقات الدوري، في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، في إنجلترا.

وخاض سايدو خان مباراة رسمية واحدة مع منتخب غامبيا أمام مدغشقر، في أكتوبر الماضي.

واستهل الإفريقي مشواره في الدوري التونسي بالفوز 1-صفر على مستقبل المرسى ليحصد أول 3 نقاط، قبل مواجهة النجم الساحلي، السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثانية.

 

 

ولم يتوج النادي الإفريقي، ثاني الأندية حصولًا على الألقاب في تونس بعد الترجي، بالدوري منذ فوزه في موسم 2014 - 2015.

