قارئ شفاه يترجم كلمات رونالدو قبل تسديدته المذهلة (فيديو)
كشف محلل قراءة الشفاه البرازيلي، غوستافو ماتشادو، ما قاله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحفيز نفسه قبل تسديد ضربة حرة أمام أيرلندا، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، قبل بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
ووقف القائم حائلا أمام هدف رائع كاد أن يسجله كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال في شباك أيرلندا.
وانبرى رونالدو لتصويب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء أيرلندا، وظهر وهو يتمتم ببضع كلمات غير مفهومة، قبل أن يصوب الكرة صاروخية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس أيرلندا، وسط حسرة الجميع لعدم دخولها الشباك.
ونجح قارئ الشفاه البرازيلي غوستافو ماتشادو، في تفسير ما كان يقوله رونالدو، قبل التسديدة الرائعة له.
ونشر غوستافو فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" وتم تقسيم الشاشة فيه إلى نصفين، الأول له والثاني لرونالدو وهو يتحدث مع نفسه.
وقام غوستافو بترجمة حرفية لما قاله رونالدو وجاء كالتالي: "سددها، سددها، بالنسبة لك من الطبيعي أن تسجل هدف".
وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق فوز رائع على حساب أيرلندا بنتيجة 0-3 في مباراة ودية جمعتهما، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات "يورو 2024".
بدأ جواو فيليكس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 80، وذلك بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدةٍ مُتقنةٍ في الزاوية البعيدة.
وأكمل رونالدو الثلاثية بهدفٍ رائع في الدقيقة 60، بعد تمريرة قدمها ديوجو غوتا قابلها "الدون" بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.
وقال رونالدو في مقابلة تلفزيونية عقب اللقاء إنه لم يعد أمامه الكثير من السنوات في كرة القدم.
وأشار اللاعب صاحب ال 39 عاماً إلى أنه يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي لأن القادم لن يكون أكثر مما مضى في عمره الكروي.