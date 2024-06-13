قارئ شفاه يترجم كلمات رونالدو قبل تسديدته المذهلة (فيديو)

كشف محلل قراءة الشفاه البرازيلي، غوستافو ماتشادو، ما قاله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحفيز نفسه قبل تسديد ضربة حرة أمام أيرلندا، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، قبل بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ووقف القائم حائلا أمام هدف رائع كاد أن يسجله كريستيانو رونالدو لمنتخب البرتغال في شباك أيرلندا.

وانبرى رونالدو لتصويب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء أيرلندا، وظهر وهو يتمتم ببضع كلمات غير مفهومة، قبل أن يصوب الكرة صاروخية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لحارس أيرلندا، وسط حسرة الجميع لعدم دخولها الشباك.