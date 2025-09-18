4 أمور ترعب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

يحل الزمالك ضيفًا مساء اليوم الخميس على منافسه الإسماعيلي في الجولة السابعة للدوري المصري بإستاد "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

مواجهة الإسماعيلي والزمالك تبدو أحد أبرز اللقاءات الكلاسيكية في الدوري المصري خاصة أنها تجمع بين فريقين عريقين لهما جماهير عريضة وسبق لهما التتويج بلقب الدوري.

ويستعرض "إرم نيوز" أبرز الأمور التي يخشاها الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك:

غياب الخبرات

يعاني الإسماعيلي بشكل واضح من غياب الخبرات بين صفوفه في ظل أزمات عديدة تعرَّض لها الفريق الأصفر تتمثل في إيقاف القيد ومنع تسجيل أي لاعبين جدد بخلاف وجود أزمة مالية خانقة.

ولا يملك الإسماعيلي سوى بعض العناصر التي تملك تجارب في الدوري المصري، مثل: البوركيني إيريك تراوري، كما يعتمد على عناصر واعدة من أبناء النادي وهو ما يمثل فوارق في الخبرات بين الفريقين.

نتائج سيئة

حقق الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي نتائج سيئة في الدوري المصري هذا الموسم، وأصبح أحد المرشحين للهبوط إلى دوري القسم الثاني بقوة.

الإسماعيلي تعادل على ملعبه دون أهداف مع بتروجت في الجولة الأولى ثم خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف كما خسر بالنتيجة ذاتها أمام الاتحاد.

واكتفى الإسماعيلي بفوز وحيد على حساب الطلائع بهدف نظيف ثم خسر أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد ثم خسر أيضًا أمام نادي زد بهدف نظيف.

وجمع الدراويش 4 نقاط فقط في المركز التاسع عشر بفارق نقطتين فقط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الأخير.

تفوق الزمالك

يتفوق الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا بشكل واضح، واستطاع جمع 13 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد أن حقق 4 انتصارات أمام سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وفاركو والمصري البورسعيدي.

وخسر الزمالك أمام وادي دجلة كما تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف في الدوري، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن المصري صاحب الصدارة.

الزمالك قدَّم أداءً جماعيًّا في مبارياته السابقة بالدوري المصري وظهر بصورة مختلفة هذا الموسم عن المواسم الأخيرة.

ويتفوق الزمالك في امتلاك بعض الخبرات على رأسها وجود عبد الله السعيد كلاعب مخضرم في خط الوسط بجانب ناصر ماهر والمغربي محمود بنتايج وعمر جابر.

موهبة ألفينا

يعتمد الزمالك بشكل كبير على موهبة الجناح الأيمن البرازيلي خوان ألفينا المنضم حديثًا للفريق في الموسم الحالي.

ونجح الجناح صاحب الـ 22 عامًا في تسجيل هدف وصناعة هدفين خلال 5 مباريات مع الزمالك.

ويعوّل الزمالك على سرعات وموهبة الجناح البرازيلي في صناعة الخطورة على مرمى منافسيه.