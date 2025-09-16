جيسوس: هدفي تحقيق دوري روشن أكثر من أبطال آسيا 2

وجه جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، صدمة لجمهور فريقه في إطار الاستعداد لانطلاق مشوار "العالمي" في بطولة دوري أبطال آسيا 2، يوم الأربعاء.

ويستعد فريق النصر لخوض أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، أمام نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي يرصد مبلغا خرافيا لضم نجم مانشستر سيتي

أخبار ذات علاقة كيف حمى رجال كريستيانو رونالدو النصر السعودي من "ورطة الهلال"؟

المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 تضم: الزوراء العراقي، وغوا الهندي، والنصر، واستقلال دوشنبه.

وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "النصر لم يحقق الدوري منذ 6 أعوام، ومنذ قدومي وحديثي مع المسؤولين، هدفنا الدوري، لذلك هدفي هو تحقيق دوري روشن أكثر من أبطال آسيا 2".

أخبار ذات علاقة ليس راغد النجار.. أكثر لاعب أبهر جمهور النصر السعودي أمام الخلود

وأضاف: "سبب خروجي من الهلال هو عدم تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ولذلك هدفي الآن مع النصر هو أولا تحقيق لقب الدوري السعودي".

وتابع: "نتحدث اليوم عن دوري أبطال آسيا 2، ولكن النصر من المفترض وجوده في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن هذه هي الظروف التي وضعنا فيها، لذلك سنخوض البطولة للتتويج بها، وغدًا الفوز هو هدفنا، وبداية رحلتنا الرائعة، وأرغب في حضور الجماهير لتحفيزنا كما اعتادوا".

ويسعى "العالمي" للتتويج بهذا اللقب القاري؛ بعدما فشل في التأهل إلى بطولة النخبة الآسيوية 2025-2026؛ بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

وذهبت بطاقات السعودية الثلاث في بطولة النخبة الآسيوية إلى حامل اللقب النادي الأهلي، بجانب الاتحاد والهلال، بطل ووصيف دوري روشن السعودي الموسم الماضي.