فيريرا يفاجئ جون إدوارد بطلب جديد

فاجأ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بطلب جديد يقضي بضرورة التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل تواضع مستوى المهاجمين الحاليين بالفريق الأبيض.

وبعد مرور خمس جولات من الدوري المصري الممتاز، ما زال العقم التهديفي يطارد هجوم الزمالك؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة فيريرا على معالجة هذا الملف الحاسم.

وشارك الفلسطيني عدي دباغ في 4 مباريات بقميص الزمالك حتى الآن دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، مكتفيًا بخوض 258 دقيقة بلا بصمة هجومية تُذكر. وعلى نفس النهج، لم يقدم ناصر منسي الإضافة المرجوة، حيث شارك في 5 مباريات خرج منها هو الآخر بلا أهداف أو صناعات.

أما المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، فشارك 15 دقيقة فقط خلال مباراة واحدة، قبل أن يبتعد عن الحسابات الفنية إثر أزمة أخيرة مع المدرب.

ورغم تحقيق الزمالك 3 انتصارات على سيراميكا (2-0) ومودرن سبورت (2-1) وفاركو (1-0)، إلى جانب تعادل سلبي مع "المقاولون العرب"، وخسارة أمام وادي دجلة (2-1)، فإن جميع الأهداف جاءت عن طريق لاعبي الوسط والأجنحة. فقد سجل ناصر ماهر ومحمد شحاتة ثنائية الفريق أمام سيراميكا، بينما تكفل خوان ألفينا وشيكو بانزا بهدفي الفوز على مودرن سبورت، وسجل بانزا هدف الفوز على فاركو، فيما أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك الوحيد أمام وادي دجلة.

وبحسب تقرير قناة "TEN" المصرية، شدد فيريرا على ضرورة التعاقد مع مهاجم مميز في الميركاتو الشتوي، مؤكداً أن الفريق يمتلك جودة عالية في وسط الملعب والأطراف، لكن استمرار عقم المهاجمين قد يشكل نقطة ضعف واضحة أمام الفرق الكبرى؛ ما يجعل حل هذه الأزمة أولوية قصوى للمنافسة بقوة على لقب الدوري.