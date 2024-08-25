أنهى النادي الأهلي السعودي، اتفاقه مع نادي برينتفورد الإنجليزي على انتقال المهاجم إيفان توني للفريق الجداوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة، مع إيفان توني خلال الأيام الماضية، حيث يرغب الفريق في تدعيم هجومه.

ويتبقى عام واحد على عقد توني الدولي الإنجليزي، وارتبط أيضاً بالانتقال إلى آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وكشف الإعلامي سامي القاضي، أن النادي الأهلي أنهى بالفعل اتفاقه مع نادي برينتفورد الإنجليزي على انتقال المهاجم إيفان توني.

وكشف الإعلامي السعودي، عبر حسابه على منصة "إكس" أن اللاعب قريب جدا من ارتداء قميص الأهلي.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى صفوف برينتفورد قادمًا من بيتربورو، في صيف عام 2020.

وسجل اللاعب أربعة أهداف في 17 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي، وشارك مع منتخب إنجلترا في بطولة "يورو 2024".

ويبلغ سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز 36 هدفاً و11 صناعة هدف في 85 مباراة.