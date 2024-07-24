تلقى الحارس البرازيلي بينتو، صدمة قوية بعد أيام قليلة من انضمامه إلى النصر السعودي، وذلك عندما تعرض لإصابة ستبعده عن الميادين لمدة لا تقل عن أسبوعين وفق ما ذكرته مصادر قريبة من نادي النصر.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، اليوم الأربعاء، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الحارس البرازيلي بينتو تعرض لإصابة خلال معسكر الفريق في البرتغال، وبدون أن يلعب أي دقيقة في المباريات الودية.

وأضاف العصيمي أن مدة الراحة التي تستوجبها الإصابة تصل إلى أسبوعين، قائلا: "ألف سلامة وإن شاء الله يرجع قريبا وأقوى".

وتعاقد النصر السعودي مع بينتو في فترة التنقلات الصيفية الجارية قادمًا من نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

وبحسب المصدر ذاته لن تمنع الإصابة الحارس البالغ من العمر 25 عامًا من أن يعزز صفوف النصر في بداية الموسم الجديد وذلك ضمن نصف نهائي كأس السوبر.

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ويلتقي النصر مع نادي التعاون، يوم 14 أغسطس القادم، في نصف نهائي كأس السوبر لموسم 2023 ـ 2024.

ووقّع النصر وبينتو عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2028.