الدوري السعودي: الاتحاد يتجاوز الرائد.. وهاتريك مالكوم يقود الهلال للفوز على أبها (فيديو)

استهل نادي الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز 3/0 على مضيفه الرائد، في الوقت الذي تغلب فيه الهلال 3/1 على مضيفه أبها، اليوم الإثنين.

وفي مباراة الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.