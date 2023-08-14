الدوري السعودي: الاتحاد يتجاوز الرائد.. وهاتريك مالكوم يقود الهلال للفوز على أبها (فيديو)
استهل نادي الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز 3/0 على مضيفه الرائد، في الوقت الذي تغلب فيه الهلال 3/1 على مضيفه أبها، اليوم الإثنين.
وفي مباراة الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وتقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقة 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل إيغور كورونادو الهدف الثاني في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وعاد إيغور كورونادو وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 80 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة.
هاتريك مالكوم
وسجل المهاجم البرازيلي مالكوم 3 أهداف (هاتريك) ليفوز الهلال 3/1 على أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وسجل مالكوم الهدف الأول في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل سعد بقير هدف التعادل لأبها بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يكمل مالكوم الهاتريك في الدقيقة 77 بتسديدة يسارية كذلك من داخل المنطقة.
وسيلعب الهلال مع الفيحاء، في حين يلاقي الاتحاد منافسه الطائي في الجولة الثانية.
وفي وقت لاحق يلعب النصر مع الاتفاق، والشباب مع الأخدود.