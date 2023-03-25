مبابي يتجاوز بنزيما في ترتيب هدافي فرنسا ويطارد جيرو

سجل كيليان مبابي هدفين في فوز فرنسا برباعية نظيفة على هولندا في استاد فرنسا في افتتاح مباريات تصفيات يورو 2024 ليتجاوز كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في عدد الأهداف الدولية مع "الديوك".

وحمل مبابي البالغ عمره 24 عاما شارة قيادة منتخب فرنسا لأول مرة في تاريخه، وذلك في نفس الأسبوع الذي حمل فيه شارة قيادة فريقه باريس سان جيرمان.

وقالت محطة "ESPN" إن مبابي سجل هدفه الـ 38 بهدفيه في مرمى هولندا ليتجاوز بنزيما بفارق هدف واحد خاصة بعدما اعتزل اللعب الدولي عقب نهاية كأس العالم العام الماضي التي لم يشارك فيها وشهدت خلافات مع ديدييه ديشان المدير الفني الحالي للمنتخب.