3 إشارات خطيرة.. هل يندم محمد صلاح بعد رفضه عرض الهلال؟

افتتح ليفربول الإنجليزي موسمه الجديد بهزيمة مريرة على يد كريستال بالاس بنتيجة 2-3 بركلات الترجيح في كأس الدرع الخيرية مساء الأحد على ملعب "ويمبلي"

ولم يحافظ ليفربول على تقدمه بهدفين مقابل هدف قبل أن يستقبل هدفاً قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسم كريستال بالاس اللقب.

وقدم محمد صلاح نجم ليفربول مستويات باهتة في لقاء كريستال بالاس وأهدر ركلة ترجيح ونال تقييماً ضعيفاً بحسب موقع سوفا سكور (4.7).

وتعرض صلاح إلى انتقادات واسعة من جماهير ليفربول عقب نهاية المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجدد اللاعب المصري صاحب الـ 33 عاماً عقده مع ليفربول حتى صيف 2027 بعد جدل واسع حول مستقبله قبل التجديد بعد أن تلقى عرضاً من نادي الهلال السعودي.

وتلوح في الأفق بعض الإشارات التي تفتح التكهنات حول شعور صلاح بالندم بسبب عدم قبوله عرض الهلال نستعرضها في السطور القادمة:

إنجاز المونديال

جدد صلاح عقده مع ليفربول قبل أسابيع قليلة من مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفض صلاح فكرة الانتقال إلى الهلال مفضلاً البقاء مع ليفربول ولكن الفريق السعودي كتب التاريخ بإنجاز رائع بعد الوصول إلى ربع النهائي وعبور عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر.

وأضاع صلاح فرصة المشاركة في هذا الإنجاز الكبير الذي كان سيدعم حظوظه في سباق الكرة الذهبية إذا نجح في قيادة الهلال إلى تلك المرحلة الرائعة.

عقد ضخم قد لا يتكرر

أهدر النجم المصري عقداً ضخماً قد لا يتكرر في نهاية مشواره الكروي بعد وصوله إلى عامه الـ 33.

ورصد الهلال ميزانية ضخمة لحسم تلك الصفقة، ولكن صلاح أغلق الباب أمام الرحيل للعملاق السعودي في الوقت الحالي.

وبحسابات الواقع، لن يحصل صلاح بعد عامين على هذا العقد وعمره سيكون وقتها 35 عاماً وقد لا يجد مقعده في الأندية السعودية الكبرى وهو ما يعد خسارة مالية فادحة للنجم المصري.

انقلاب جماهير ليفربول

اتقلبت جماهير ليفربول مبكراً على محمد صلاح في بداية الموسم مع ظهوره بمستوى باهت في فترة الإعداد واللقاءات الودية.

وأكمل صلاح مسلسل تراجعه في لقاء كريستال بالاس وهو ما يثير مخاوف الجماهير بأن ما حققه النجم المصري من معدلات تهديفية في الموسم الماضي قد لا يتكرر مجدداً.

وأبرم ليفربول عدة صفقات هجومية لتدعيم صفوفه على رأسها التعاقد مع هوغو إيكتيكي نجم آنتراخت فرانكفورت الألماني بجانب فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني.

وتحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عبر تصريحات صحفية عن تمسكه بضم الهولندي جيريمي فريمبونغ لإشراكه في مركز الجناح الأيمن في غياب صلاح أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025 بنهاية العام الجاري.